Firenze Marathon, che successo: sono più di 8mila gli iscritti: "Una grande festa per tutta la città con grandi campioni al via"

Un fiume di iscritti, 8500, e un importante numero di volontari, 2500. Il 26 novembre si corre la Firenze Marathon: la 39a edizione prevede la partenza e l’arrivo in piazza Duomo e la classica distanza dei 42 chilometri e 195 metri. Il percorso è storia: piazza Duomo, piazza Pitti, parco delle Cascine, lungarni, il quartiere di Campo di Marte, ancora Duomo. La 39a edizione si preannuncia ricca anche dal punto di vista sportivo: tra gli atleti protagonisti il bahreinita Abdi Ibrahim Abdo (terzo nel 2022), il marocchino Hicham Boufars e l’italiano Said El Otmani per gli uomini, l’ugandese Rebecca Cheptegei, la tanzaniana Failuna Matanga e la ruandese Clementine Mukandanga per le donne. Il comitato organizzatore è diretto da Giancarlo Romiti e dal presidente Fabio Burchi. "L’importanza del volontariato è qualcosa di speciale come accaduto anche con Corri La Vita", afferma Simone Cardullo, presidente del Coni Toscana. Anche quest’anno, come già accaduto nel 2018, la corsa passerà davanti alla replica della cella di Nelson Mandela in piazza Berlinguer: la decisione è un omaggio a Madiba a pochi giorni dal 5 dicembre, data in cui ricorre il decennale della sua scomparsa. "Un appuntamento straordinario per questa domenica - sottolinea l’assessore allo sport di Firenze Cosimo Guccione -. Tantissimi gli atleti al via, chiedo ai cittadini di portare un attimo di pazienza per qualche disagio ma davvero è una grande festa per tutta la città con grandi campioni al via".

Niccolò Gramigni