Firenze, manifestazione sul diritto allo studio: il percorso

Firenze, 13 ottobre 2023 - Sabato pomeriggio sono in programma a Firenze manifestazioni che potranno causare disagi alla circolazione. L’iniziativa più rilevante dal punto di vista della circolazione è quella relativa al diritto allo studio. Il concentramento è previsto alle 15 nei giardini della Fortezza da Basso, poi il corteo si svolgerà sui viali Strozzi-Belfiore, proseguirà in via delle Porte Nuove, via delle Carra, via del Ponte all’Asse, viale Corsica, via Ponte di Mezzo, viale Guidoni, piazza Ugo di Toscana. Visto l’itinerario del corteo si prevedono criticità nella zona della Fortezza e, a cascata, sui viali di circonvallazione. Previste deviazioni del trasporto pubblico. Per info: www.at-bus.it