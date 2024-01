Firenze, gli interventi stradali dal 15 gennaio

Firenze, 13 gennaio 2024 - I lavori di asfaltatura in via d’Annunzio e in via dei Buondelmonti. Ma anche nuovi allacci alla rete idrica in via Pian dei Giullari. Sono alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione. Per quanto riguarda i risanamenti stradali, la prossima settimana è in programma l’avvio dell’asfaltatura in via dei Buondelmonti.

Da martedì 16 a venerdì 19 gennaio circolazione interrotta da via Santi di Tito per l’intero tratto compreso tra i numeri civici 12 e 92. Proseguono intanto i lavori notturni di asfaltatura in via D’Annunzio. Nel tratto tra via dell’Arcolaio e via Ramazzini sarà in vigore un senso unico verso via Lungo l’Affrico; a seguire scatterà la chiusura del tratto tra via Lungo l’Affrico e via Ramazzini con percorso alternativo per i veicoli provenienti da via Lungo l’Affrico: via Lungo l’Affrico-via Fogazzaro-via Bonaparte. Itinerario alternativo per i veicoli diretti in via Lungo l’Affrico: via Ramazzini-via Fratelli Dandolo-via Lungo l’Affrico. Termine previsto 28 gennaio.

In via Pian dei Giullari per un nuovo allaccio alla rete idrica da venerdì 19 gennaio sarà in vigore un divieto di transito nel tratto compreso fra il numero civico 22 e piazza Volsanminiato. Altri provvedimenti previsti il senso unico alternato con semaforo in via della Torre del Gallo e il senso unico in via del Pian dei Giullari (da piazza Volsaminiato verso viale Righini). Percorso alternativo per ritornare a via Pian dei Giullari: via di San Leonardo-viale Galileo-via Giromontino-piazza degli Unganelli-via della Torre del Gallo. L’intervento si concluderà il 22 gennaio.