Firenze, lavori di riqualificazione in via Faenza

Firenze, 16 giugno 2023 – Prenderanno il via il 19 giugno i lavori di riqualificazione della carreggiata e dei marciapiedi di via Faenza nel tratto tra via Nazionale e via Cennini, a Firenze. L’intervento prevede il rifacimento della pavimentazione stradale e la realizzazione di nuovi marciapiedi a raso, entrambi in lastrico, per un costo complessivo di 715mila euro finanziato con contributi europei assegnati dal ministero ai comuni per l’attuazione degli interventi del Pnrr (Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2).

La durata complessiva dell'intervento è di undici mesi. I lavori saranno realizzati per tratti, con piccoli cantieri di 30 metri alla volta, a partire da via Nazionale fino a via Cennini. I provvedimenti del traffico prevedono l'istituzione di divieto di transito, escluso mezzi di soccorso e mezzi di cantiere che potranno accedere lato via Cennini. I veicoli autorizzati potranno circolare nei tratti che rimangono liberi, nei due sensi di marcia, in quanto strada senza sfondo.

