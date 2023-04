Firenze, l'asfaltatura di lungarno Vespucci

Firenze, 6 aprile 2023 – Oggi è in programma l'asfaltatura di lungarno Vespucci, a causa di Avr nell'ambito del Global Service. Dalle 21 scatteranno divieti di sosta e transito da piazza Ognissanti a piazza Goldoni, i provvedimenti saranno in vigore fino alle 6. Attenzione agli itinerari alternativi. Per i veicoli inferiori ai 35 quintali diretti in piazza Goldoni il percorso è Ponte Vespucci-lungarno Soderini-via Lungo le Mura di Santa Rosa-Borgo San Frediano-piazza Nazario Sauro-Ponte alla Carraia. I veicoli superiori ai 35 quintali dovranno invece utilizzare via Melagnano-Borgo Ognisssanti-via Santa Lucia-via Orti Oricellari-via Alamanni-via Santa Caterina da Siena-via della Scala-via dei Fossi.

Niccolò Gramigni