FIRENZE L’Acli spiega i giovani: "Mai indifferenti sul clima"

Non indifferenti alla politica, interessati ai grandi temi d’attualità, poco fiduciosi nei partiti. Questo il ritratto dei giovani italiani che emerge nella ricerca condotta da Iref e Acli, che sarà presentata al 56° Incontro nazionale di Studi delle Acli, a Firenze da domani al 27 settembre. Un’iniziativa ricca di appuntamenti che avrà, fra i momenti salienti, anche la marcia per la pace. Il programma è stato presentato ieri da Emiliano Manfredonia, presidente nazionale delle Acli; Raffaella Dispenza, vicepresidente e responsabile dell’Ins; Elena Pampana, presidente Acli Toscana; Stefano Baldi, delle Acli di Firenze e Nicola Paulesu, assessore al Welfare di Firenze.

Tra gli ospiti, il regista Giorgio Diritti; il professor Filippo Barbera (Università di Torino); il professor Massimiliano Andreatta (Università di Pisa); la professoressa Francesca Forno (Università di Trento); Fabrizio Barca, coordinatore del Forum Diseguaglianze e diversità; Juan Fernando Lopez Aguilar, della Commissione affari istituzionali del Parlamento Europeo; i rappresentanti di Actionaid, Agesci Arci, Azione Cattolica, Mpu. Venerdì 26 (ore 18.30, piazza Demidoff) ci sarà la Camminata per la pace, con padre Bernardo Gianni, abate dei Benedettini di San Miniato al Monte, e l’Imam di Firenze, Izzedin Elzir. Previsto anche un messaggio del rabbino capo di Firenze, Gadi Piperno. Ci sarà poi una cena povera organizzata dalla Caritas, con un’offerta delle Acli per la Parrocchia di Gaza. Il 27 settembre, giornata conclusiva, sarà presentato un Patto per la Partecipazione dei giovani.

Entrando nel dettaglio dello studio (indagine Acli e Iref su 1.010 ragazzi e ragazze), i giovani seguono con attenzione l’attualità politica e sociale. Oltre il 40% cita il cambiamento climatico e il salario minimo tra i temi principali, più del 34% la violenza di genere e la salute mentale. Sü una scala da 1 a 10, punteggi alti vanno all’impegno per diritti, ambiente e giustizia sociale. Un quarto degli intervistati non individua un partitoin grado di rappresentarlo, segno della distanza dalle forze politiche tradizionali, ma anche della ricerca di forme nuove di rappresentanza più inclusive.

"Questi dati ci confermano che la democrazia non si rigenera dall’alto, ma dal basso – ha detto il presidente Manfredonia -. È nella partecipazione dei giovani, nella loro capacità di elaborare nuove domande e proporre strade diverse, che possiamo trovare la forza per sanare la frattura sempre più evidente tra cittadini e politica. Tocca a noi creare spazi e opportunità".