Firenze, La Sicurezza non è un Numero ma una Paura da Combattere

In pochi vi si avventurano per verificare quante e quali dosi di droga vengono nascoste per essere reperibili alla bisogna senza rischiare l’arresto; prendiamo l’hotel Astor, divenuto tristemente noto solo perché scena di un crimine - ancora non si sa nemmeno esattamente quale - ai danni di una bambina, Kata; prendiamo l’ultimo far west all’Isolotto e ribaltiamo il concetto sui tanti micro episodi di criminalità che ogni giorno investono la città. Quelli che, presi singolarmente, e confrontati con le aride statistiche buone per tutte le stagioni su furti, scippi, spaccio, rapine e pure omicidi, fanno dire che Firenze è una città sicura. Ma la sicurezza - è bene ricordarlo - non è mai data da un numero o da una percentuale, si misura piuttosto con la paura della gente.

E se la gente ha paura, ed è così, un problema c’è anche nella culla dell’Umanesimo. C’è, perché si spaccano i finestrini delle auto in sosta, perché si devastano le case per rubare, c’è perché nei parchi e nelle piazze, balordi o delinquenti si affrontano con caschi o bottiglie usate come armi. C’è perché, è purtroppo cronaca quotidiana che non desta più nemmeno scalpore, i ragazzini vengono taglieggiati da coetanei in pieno giorno anche solo per un paio di Nike o per le cuffiette del telefonino. Che non siano bravate ma bande giovanili che vogliono impadronirsi dei territori lo abbiamo purtroppo capito: altrimenti non si farebbero chiamare Q2, ad esempio. Ecco, è con tutto questo che bisogna fare i conti. Con la paura e la domanda di tranquillità della gente.

Per farlo serve coraggio, anche negli amministratori che non hanno potere diretto se non quello di domandare, incalzare, persino pretendere. Ma se la sicurezza non è un tema di destra o di sinistra, come non lo è, bisogna anche smetterla di annacquare le istanze dei cittadini con il buonismo. Non occorre nemmeno a chi delinque per bisogno. Serve invece utilizzare tutti i mezzi a disposizione per allontanare chi ha fatto la scelta del crimine da una parte e incrementare serie politiche di integrazione dall’altra. Non è un permesso di soggiorno per motivi umanitari che risolve il problema, ma la partecipazione di tutti, pubblico e privato, per dare una chance a quanti se la meritano. Gli altri no. Prendiamo i 110 disperati dell’Astor ora ospitati dal Comune. Alcuni potranno inserirsi nella comunità, altri se ne andranno perché in un sistema di legalità starebbero scomodi.