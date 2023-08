Firenze, La burocrazia e le 'promesse' di Rocco Commisso

di Giampaolo Marchini

La burocrazia, il ’sistema Italia’ e quello toscano, le opere ’promesse’ che al momento sono lontane, sperando che siano realizzate a breve. Mentre il suo Viola Park, ormai ultimato, attende sempre il via libera per aprirsi ai tifosi e alla città. Poi ovviamente l’aspetto sportivo, con la vittoria scintillante all’esordio e l’oculatezza nel gestire le risorse, a suo dire poco sottolineata. Nel mezzo la questione stadio che ancora per Rocco Commisso ha aspetti da comprendere. Il presidente viola come al solito non usa metafore per esprimere concetti che arrivano dritti come lame appuntite. Soprattutto contro la complessità di una burocrazia incomprensibile per uno che arriva dagli States, dove tutto è semplificato. Magari per certi aspetti pure troppo.

Rocco va a ruota libera davanti ai microfoni ufficiali del club viola e il primo messaggio è chiarissimo per le due amministrazioni comunali: "Sono venuto qui, a Bagno a Ripoli, perché mi avevano dato assicurazioni sui parcheggi e sulla tramvia, con la possibilità che fossero pronti in tre anni. Della tramvia non sappiamo una data utile, per i parcheggi pure". Non solo, il secondo passaggio è per certi versi ancora più duro: "Se avessi saputo che i parcheggi non sarebbero stati pronti, forse non avrei scelto questa sede. Invece siamo venuti e abbiamo speso tanti soldi, ad oggi oltre 110 milioni. Credo che ognuno debba prendersi le sue responsabilità, che sia il Comune di Firenze che quello di Bagno a Ripoli, tutti questi gruppi di potere". Il sindaco Casini, dal canto suo, ha sempre dato prova di attenzione per cercare di risolvere le questioni anche non propriamente del suo territorio.

Insomma, la politica in senso più generale messa nel mirino, considerato che secondo Commisso bisogna "convivere con queste leggi in Italia, ma questo non vuol dire che non si possono cambiare. Non voglio arrivare al punto a cui siamo arrivati con lo stadio Franchi". Ecco il nodo più complesso e Commisso sceglie le vie brevi per chiarire un aspetto non secondario: "Sullo stadio dico che tutti questi problemi non li ho ancora capiti. Per i soldi dall’Europa e tutte le problematiche che sono nate. Mi rifaccio sempre all’esempio deli Stati Uniti. Lì i soldi si trovano sempre per aiutare i club del Paese".

I canali tra le varie amministrazioni e Fiorentina sono sempre aperti e gli scambi continui e anche in questa occasione Rocco incontrerà il sindaco Nardella per fare il punto della questione: "Ogni volta che vengo a Firenze ci vediamo. Ora la priorità è il Viola Park. Da parte nostra siamo tranquilli, serve l’ok sull’agibilità degli impianti. Le gru (12, ndr) sono sparite, prima di quella degli Uffizi che è lì da 16 anni". Non fast fast fast, come nelle intenzioni di Commisso, ma almeno un fast solo sì. "Mi hanno detto che forse, verso il 15 settembre, potremo avere tutti i permessi, in modo da fare finalmente l’inaugurazione del Viola Park". Almeno quello.