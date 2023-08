Firenze Jazz Edizione boom Grandi artisti... in zattera

Il meglio del jazz italiano e internazionale torna in città con oltre trenta concerti. Il Firenze Jazz Festival per l’edizione 2023 rilancia e incrementa la sua durata, con due settimane di concerti (dal 5 al 10 e dal 12 al 17 settembre), grandi star e nuove proposte, in alcune tra le più belle location fiorentine, tra cui piazza del Carmine con il ritorno del main stage, senza dimenticare la musica sull’amatissima Zattera sull’Arno. Vediamo le prime anticipazioni (per le quali sono già disponibili le prevendite). Tra le star indiscusse dell’edizione 2023, c’è il leggendario trombettista Enrico Rava (foto), 83 anni, con i Fearless Five (6 settembre alla Limonaia di Villa Strozzi), il più recente progetto di Enrico Rava con la formazione con giovani di talento, ovvero Matteo Paggi al trombone (ultima scoperta di Rava), Francesco Diodati alla chitarra (già membro del 4et di Rava), Francesco Ponticelli al contrabbasso ed Evita Polidoro alla batteria. Nell’anteprima del festival (5 settembre Forte Belvedere) il concerto a cura di Empoli Jazz che vedrà protagonisti, in prima assoluta, il gran maestro della fisarmonica tricolore Gianni Coscia e il virtuoso dell’organetto Alessandro D’Alessandro per un dialogo tra due strumenti fratelli e tra due specialisti di ‘mantice a bottoni’.

Tra i biglietti già in prevendita quelli per il concerto dei "Young Lions" di Nico Gori, special guest la straordinaria tromba di Fabrizio Bosso (13 settembre Limonaia Villa Strozzi). Sul palco saranno accompagnati da Sergio Aloisio Rizzo chitarre, Francesco Tino basso e Simone Brilli batteria. Dopo i successi discografici "Two for Duke" e "Two for Stevie", Dado Moroni e Max Ionata si esibiranno l’8 settembre a Villa Bardini. E sempre a proposito di accoppiate ben riuscite, l’inedito duo Dario Cecchini-Francesco Zampini il 9 settembre a Villa Bardini.

Info: https:firenzejazzfestival.it