Firenze, interventi per riparare la perdita d'acqua di Ponte a Greve

Firenze, 16 ottobre 2023 – Sono iniziati i cantieri per la riparazione della perdita d’acqua lungo la zanella del marciapiede di viale Nenni tra il centro commerciale Coop e la fermata ‘Nenni Torregalli’ della tramvia, lamentata da settimane da residenti e pendolari della T1. Lo fa sapere la Direzione ambiente del Comune di Firenze, raccolta la segnalazione, ha compiuto un sopralluogo nella giornata di sabato riscontrando la perdita: i tecnici, rassicura l’ufficio comunale, stanno organizzando il cantiere per la riparazione e intanto è stato fatto pulire il manto stradale.

La perdita infatti, aveva spiegato Publiacqua da noi interpellata in merito, non era di propria competenza in quanto da accertamenti tecnici nei giorni precedenti, era risultata non provenire da una conduttura dell’acquedotto, ma probabilmente da un impianto di irrigazione del Comune. Un problema che si stava protraendo da settimane e che aveva concorso alla crescita d’erba lungo il marciapiede e al formarsi di melma e pozzanghere d’acqua putrida, ma ora in via di risoluzione.

Carlo Casini