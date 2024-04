Firenze: Inaugurata la nuova moschea per il dialogo interreligioso e la cultura della pace

Il dialogo interreligioso e la cultura della pace erano tra i temi più cari a Ernesto Balducci: dalla sua Badia Fiesolana predicava la figura dell’"Uomo planetario" che va oltre ogni confine fisico, culturale, religioso.

Per Grazia Bellini, presidente della Fondazione che porta avanti l’eredità di padre Ernesto, l’inaugurazione della nuova moschea "è una notizia meravigliosa".

Presidente Bellini, cosa significa per la città?

"È importantissima. La moschea mancava anche a noi che non siamo della stessa fede. Non è possibile pregare sentendosi in pace se i nostri fratelli non possono farlo oppure pregano in luoghi disagiati. Un centro di preghiera è sempre un segno di pace. La moschea sarà una ricchezza per una città che ha una vocazione importante: abbiamo avuto profeti, testimoni di una pace che non è solo tregua armata tra diversità, ma ricerca di armonia basata sulla giustizia. Un luogo di preghiera è un diritto. Padre Balducci diceva che la pace è come un’architettura in cui ognuno deve avere un luogo dove stare. Oggi costruiamo un pezzetto di questa architettura".

Anche la comunità ebraica ha contribuito economicamente al progetto, segnale di distensione in un contesto internazionale drammatico.

"È un grande insegnamento di fronte alla difficoltà di questo momento storico. Impariamo da questo esempio a capire le ragioni di ognuno che non sono per forza contro qualcun altro. Dobbiamo tutti adoperarci a favore del diritto e della giustizia, ricomponendo le varie ragioni nel rispetto dei diritti, senza sbarramenti, in una fraternità che va oltre i confini degli Stati e culturali".

Secondo lei in città ci sono ancora delle barriere culturali da superare?

"Forse sì, ma vedo anche segnali importanti di crescita, a partire dai centri di alfabetizzazione creati a Firenze fin dal 2000. Il diritto all’istruzione è fondamentale. Non dobbiamo rifugiarci nelle paure, ma cercare vie di soluzione dei conflitti anche tra noi cittadini. Come La Pira e Balducci ci hanno insegnato, non dobbiamo mai interrompere il dialogo, arrivando a punti di convergenza che sono la vera via della pace".