Firenze, in tre su un monopattino. Guida senza regole, rischi anche per i giovanissimi

Firenze, 4 agosto 2023 – In tre su un monopattino. Senza casco, senza dispositivi di sicurezza e senza fanali. Così tre giovanissimi, probabilmente minorenni, si aggiravano la notte scorsa a Firenze, nel quartiere di Gavinana. Noncuranti delle norme, soprattutto per la loro sicurezza e per quella degli altri utenti della strada. Così sono stati immortalati mentre percorrevano via Coluccio Salutati verso viale Giannotti. Sicuramente, purtroppo, non è la prima infrazione in città. Sono infatti all’ordine del giorno le segnalazioni dei cittadini per denunciare lo scarso rispetto delle regole per chi viaggia sui monopattini elettrici. E per come vengono “parcheggiati”. Spesso i mezzi sono abbandonati all’interno di parcheggi con strisce blu o, ancora peggio, negli stalli dedicati a persone con disabilità. Non di rado si trovano sui marciapiedi, buttati a terra, ostacoli per carrozzine e passeggini spesso costretti a slalom improbabili.

Insomma un tema caldo quello di regolamentare l’uso dei monopattini, semplici da noleggiare ma, evidentemente, non altrettanto facili da gestire. Scarsi controlli? Probabilmente. Ma il nuovo codice della strada 2023 parla chiaro: per i monopattini e le bici elettriche scatta l’obbligo di assicurazione. Il decreto ora dovrà affrontare l’esame delle Camere e delle rispettive Commissioni trasporti. Ma qual è la scadenza? La direttiva europea di riferimento dev’essere recepita entro il 23 dicembre 2023. Tutti i dettagli in questo articolo: “Monopattini e bici elettriche, scatta l’obbligo di assicurazione. Ecco quanto tempo c’è per mettersi in regola”.