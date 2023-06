Firenze, in estate il progetto per rinnovare lo stadio Padovani

Un intenso lavoro che dovrebbe concludersi entro fine estate o, se le cose fileranno lisce, entro inizio agosto. È quello in cui sono impegnati i tecnici del Comune con un obiettivo: mettere nero su bianco il progetto che farà balzare le due tribune dello stadio da rugby Padovani dall’attuale capienza di 2mila posti, fino ai 16mila ipotizzati per superare il minimo di 12mila necessario per ospitare le gare di Serie A. Una volta pronto il progetto i lavori dovranno scattare in 12 mesi per consentire il restyling del Franchi. La manovra prevede il trasloco del Firenze Rugby 1931 al centro Astori. A sua volta la Fiorentina si allenerà al Viola Park, liberando così i campini.