"Firenze: il tram non fermerà il traffico, servono posteggi"

Puntare sui parcheggi perché le tramvie sono una gran cosa ma non porteranno all’azzeramento delle auto in città. E, visti i problemi, è necessario "prevedere due box o posti auto per appartamento". L’Ordine degli Ingegneri di Firenze, nel presentare le osservazioni sul Piano operativo (che sono state inviate a Palazzo Vecchio), ha fatto alcune proposte, in particolare sul tema della mobilità.

È il coordinatore della Commissione trasporti dell’Ordine, Fiorenzo Martini a illustrare quelle che sono le idee degli ingegneri. "E’ giusto che il Comune punti sulle tramvie, che possono far fare il salto di qualità alla mobilità cittadina" dice. "Al tempo stesso però non possiamo far finta che le macchine spariscano: in particolare la necessità di posti auto non verrà meno. Per questo, nelle osservazioni al Piano operativo comunale, abbiamo chiesto di facilitare la realizzazione di nuovi parcheggi, preferibilmente interrati, in modo da venir incontro ai residenti".

"Il Comune – aggiunge – dovrebbe favorire l’utilizzo di fabbricati industriali dismessi per realizzare parcheggi in modo da limitare il problema della sosta. Inoltre, posizionando all’interno dei parcheggi le colonnine elettriche di ricarica si darebbero nuove opportunità per chi ha scelto i mezzi elettrici". C’è poi la questione dei box auto negli appartamenti, come descritto nelle osservazioni nel sottocapitolo della mobilità. Secondo gli ingegneri "si dovrebbe favorire la realizzazione di box o parcheggi a uso delle residenze, anche a scomputo degli oneri di urbanizzazione e anche nel caso di ristrutturazione residenziali o commerciali. E sui nuovi immobili si dovrebbe prevedere due box o posti auto per appartamento". Così come per l’Ordine degli Architetti e tutti gli ordini che avevano redatto il documento sulle osservazioni, si punta a creare un dialogo col Comune, cercando di correggere ciò che non va. "I parcheggi scambiatori possono essere davvero utili ma ripetiamo: con le tramvie a regime il traffico non sparirà, per cui fin da subito serve prevedere contromosse".

