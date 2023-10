Firenze Half Marathon, iniziative speciali per l'edizione 40

Firenze, 12 ottobre 2023 – E' già partito il conto alla rovescia verso l'edizione numero 40 della Half Marathon di Firenze, uno degli appuntamenti più attesi dagli atleti che ogni anno invadono le strade della Capitale del Rinascimento per una corsa entusiasmante, dagli scenari incomparabili e dagli alti contenuti tecnici. Il via dell’edizione 2024 è fissato alle 9 del prossimo 7 aprile e le iscrizioni sono già aperte, quando mancano meno di 180 giorni al via. Anche perchè l’edizione in arrivo della corsa podistica sulla distanza di 21,097 km della mezza maratona tra le vie e le piazze di Firenze è particolarmente simbolica. E proprio per celebrare la particolarità dell’evento in arrivo che Uisp Firenze, che organizza la manifestazione, sta preparando alcune iniziative particolari. Una di queste è la tradizionale medaglia che verrà consegnata a tutti gli atleti che porteranno a termine la gara, e che dovrà essere speciale. Per questo è stato allestito un concorso fra le scuole fiorentine. Il concorso è rivolto a tutti gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado dei licei artistici e degli istituti tecnici ad indirizzo grafico e comunicazione, di tutto il territorio fiorentino. Le scuole sono state coinvolte in un contest ad hoc per la creazione di un’immagine, che sarà raffigurata in uno dei lati della medaglia ma che sarà anche utilizzata per i diplomi di partecipazione consegnati agli atleti e per altro merchandising ufficiale. L’immagine dovrà essere rappresentativa di Firenze, dei valori della corsa, dello stare insieme e dei valori della solidarietà e inclusione che da sempre caratterizzano l’attività di Uisp. Il regolamento dettagliato del concorso si trova sul sito ufficiale Uisp Firenze. Al vincitore del concorso sarà riconosciuto un premio di 500 euro che verrà consegnato durante le premiazioni in piazza Santa Croce il giorno della gara.