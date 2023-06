Firenze, girava a bordo di una moto confiscata, preso

Firenze, 22 giugno 2023 - Girava per le strade di Firenze a bordo di una moto confiscata ma è stato beccato dagli agenti della polizia municipale a Firenze. Nei guai è finto un fiorentino di 67 anni. L'uomo è stato fermato in via Aretina da una pattuglia del 'reparto zona centrale' che stava effettuando una serie di controlli sul territorio. Senza carta di circolazione ha provato a giustificarsi dicendo che l’aveva dimenticata a casa: era falso perché il documento gli era stato ritirato in precedenza. Dagli accertamenti emergeva che la moto, un Piaggio Beverly, risultava essere oggetto di confisca e che il 67enne, già lo scorso 9 marzo, era stato sorpreso a girare senza assicurazione obbligatoria. Ora dovrà pagare sanzioni per quasi 4mila euro, oltre al ritiro della patente e alla confisca della moto.