Firenze, giovane donna dà in escandescenze all’Asl: prende a calci e morde i carabinieri

Firenze, 25 luglio 2023 – Dopo aver atteso alcuni minuti per una visita medica alla Asl di via Gabriele D'Annunzio a Firenze, avrebbe dato in escandescenze reagendo poi contro i carabinieri intervenuti dopo essere stati allertati dal personale dell'Azienda sanitaria: alla fine la giovane è stata sedata e arrestata.

È accaduto nella tarda serata di lunedì 24, secondo quanto spiegato dall'Arma che ha contestato alle 23enne una serie di reati. La giovane, si spiega dai carabinieri, sottoposta a cure nella sede della Asl Toscana centro di via D'Annunzio, dopo aver atteso alcuni minuti per una visita, avrebbe imbrattato muri e scagliato sedie. L'arrivo dei militari avrebbe scatenato ancor più la sua ira: la giovane li avrebbe insultati e poi avrebbe cercato di allontanarsi, infine quando un carabiniere ha cercato di fermarla, lo avrebbe spintonato, preso a calci e poi morso a una mano. Alla fine il personale sanitario sarebbe riuscito a calmarla sedandola. La giovane è stata poi arrestata. Il militare morso alla mano guarirà in un paio di settimane.