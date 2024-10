Firenze, ginocchiata in volto alla madre: arrestato 24enne

Firenze, 10 ottobre 2024 - Aggredisce e minaccia i genitori: arrestato un 24enne. Sabato scorso alla centrale operativa del comando provinciale dei carabinieri di Firenze è arrivata una telefonata da una coppia di genitori, residenti nel quartiere Le Piagge, che chiedevano aiuto. Il figlio 24enne pretendeva di entrare nella loro dell’abitazione. I carabinieri giunti sul posto hanno bloccato il giovane sul pianerottolo nell’atto di sferrare calci alla porta d’ingresso e di minacciare di morte i suoi genitori.

Il giovane, solo pochi minuti prima anche ai danni del portone condominiale, al rifiuto di consentirne l’ingresso tanto da parte dei genitori quanto di altri condomini. Riportata la situazione alla calma, i militari di pattuglia hanno cercato di comprendere le motivazioni del gesto e il contesto in cui l’episodio era maturato. Sono stati sufficienti pochi istanti per comprendere il quadro della situazione quando la madre si è presentata con una vistosa benda al volto, segno di un’aggressione successa nella mattina di venerdì quando il figlio, durante una lite, l’aveva aggredita violentemente sferrandole una ginocchiata al volto e arrecandole delle lesioni guaribili in 30 giorni. I successivi approfondimenti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Firenze, immediatamente interessata, hanno permesso di fornire un primo quadro di violenze in cui i genitori stavano vivendo da ormai più di un mese. Il giovane è stato così dichiarato in arresto e associato alla casa circondariale di Sollicciano, a disposizione dell’autorità giudiziaria.