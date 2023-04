Firenze-Gerusalemme, un ponte di pace

di Barbara Berti

Un ponte di pace tra Firenze e Gerusalemme. A un anno dal "Florence Mediterranean Mayors’ Forum" - il forum che nel febbraio 2022 riunì sulle rive dell’Arno i sindaci da tutti i Paesi del Mediterraneo - il Comune di Firenze, MUS.E e il Commissariato di Terra Santa della Toscana propongono “Firenze e Gerusalemme. Un viaggio immersivo tra le due città per una visione di pace“, nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio fino al 29 aprile. Si tratta di una video-installazione, a cura di Gugliemo Magagna, che accompagna il visitatore in un viaggio ideale intrecciando storie, identità e sfide della città di Firenze e della città di Gerusalemme, a cui si affianca un ricco palinsesto di incontri tematici organizzati in collaborazione con Fondazione Giorgio La Pira, Andrea Bocelli Foundation Ente Filantropico e Fondazione Giovanni Paolo II.

"Se dovessi descrivere con una parola l’atteggiamento con cui mi approccio al lavoro, soprattutto negli ultimi 5 anni, direi apertura. Apertura verso tutto ciò che è nuovo, verso quello che non si conosce e verso le opportunità e le sfide che mi si presentano" racconta Guglielmo Magagna, film-maker e autore della video installazione immersiva. L’installazione permetterà di cogliere i riflessi reciproci delle città di Firenze e Gerusalemme. Le riprese – spesso girate all’alba e al tramonto per un gioco di luci di grande suggestione - mettono in relazione il Muro del Pianto da un lato e il prospetto laterale della Cattedrale fiorentina di Santa Maria del Fiore dall’altro, le cupole e l’architettura del Santo Sepolcro di Gerusalemme con il fiorentino Tempietto Rucellai (all’interno della Cappella Rucellai, attigua all’ex Chiesa di San Pancrazio, oggi sede del Museo Marino Marini), le campane di una chiesa e la preghiera che si leva da un minareto. Accanto all’architettura, compaiono le persone, il lavoro delle botteghe, le famiglie nel loro ambiente domestico e pubblico. Sebbene i luoghi siano lontani nello spazio, il lavoro di Magagna sottolinea in maniera incisiva al visitatore l’universalità del gesto solidaristico, dalla carezza ai comportamenti sociali più complessi.

"Il sindaco La Pira diceva ‘Unire le città per unire le nazioni’: è con questo spirito che torniamo a ospitare un altro appuntamento che mette al centro il confronto e il dialogo tra popoli, culture e religioni. - sottolinea la vicesindaca e assessora alla Cultura di Firenze, Alessia Bettini - La pace è protagonista in questa comunione ideale tra Firenze e Gerusalemme, luoghi lontani ma allo stesso modo pieni di cultura, fede, bellezza".