Firenze, Franchi, Nardella attaccato dalle opposizioni per il flop della gara

La questione Franchi è un flipper impazzito. Da una parte Palazzo Vecchio tira dritto mostrando ottimismo, dall’altra le opposizioni attaccano Nardella. Nicola Armentano, capogruppo dem, è chiaro: "Non arretriamo di un centimetro dalla volontà di riqualificare il Franchi". E porta avanti un concetto che è nella testa anche di Nardella: "L’amministrazione era preparata anche all’eventualità della gara deserta. Non ci pare certo il momento delle illazioni, delle accuse o delle polemiche".

Il senatore Fdi Paolo Marcheschi dice che "Nardella è patetico a incolpare sempre gli altri. È nelle sabbie mobili e più si muove e più si mette male". "Prima che il flop diventi un disastro senza ritorno – aggiunge – il sindaco smetta di fare ricorsi e dare incarichi a progettisti e si metta a ragionare sulla reale fattibilità dell’opera senza dilapidare ulteriori soldi pubblici". Alessandro Draghi di Fdi dice senza mezzi termini che a questo punto "il restyling del Franchi non verrà più fatto", per Federico Bussolin della Lega "a livello strategico e finanziario Nardella si è mosso male". "Prova a salvarsi dando la colpa al governo nazionale", attacca Dmitrij Palagi di Spc. Per Roberto De Blasi (M5s) "Il sindaco deve fermarsi e riflettere".

"Basta incaponirsi su quello che ormai è un binario morto, si riprenda a lavorare per trovare una soluzione che contempli l’intervento del privato" commenta il coordinatore fiorentino Francesco Grazzini.

Niccolò Gramigni