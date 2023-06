Firenze Fiera, obiettivo rilancio "Affitto più basso e quote ai privati"

di Pietro Mecarozzi

Un canone di affitto scontato e un bando per l’ipotetico ingresso di un soggetto privato, di minoranza, nelle quote della società. Sono queste le maggiori novità presentate dal presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Becattini, durante l’audizione alla Commissione sviluppo economico del Comune di Firenze. Pochi giorni fa il Cda di Firenze Fiera ha approvato il bilancio relativo al 2022 insieme al Piano di risanamento e rilancio 2023 – 2027. La società ha chiuso il 2022 in rosso: con un fatturato che è risultato pari a 13,6 milioni di euro, raddoppiando quello del 2021 (6,3 milioni), mentre la previsione 2023 si attesta intorno ai 17,2 milioni; la perdita però è stata pari a 4,2 milioni, ed è dovuta al forte allentamento delle attività del primo trimestre 2022 per gli effetti dell’ultima ondata pandemica, alla quale va aggiunta la crescita esponenziale dei costi delle materie prime e dell’energia generata dal conflitto bellico. Infine, sono stati 92 gli eventi del settore congressuale nel 2022, numero che sta raddoppiando nell’anno in corso con 182 eventi programmati.

"L’obiettivo del piano di risanamento - spiega Becattini - è quello di rafforzare la società mediante una ricapitalizzazione pubblica e, se approvato dagli organi interni, attraverso l’apertura al mercato esterno". Il “restyling finanziario” è stato chiesto ai sensi dell’articolo 14 della legge Madia, secondo cui "devi dimostrare, nella pratica, di poter riportare in utile la società nel terzo anno del Piano di risanamento, ovvero nel 2025", continua Becattini.

Fissato il termine massimo per la rivitalizzazione dei conti, l’altro nervo scoperto è l’affitto. "Il vero nodo è il canone da 1,5 milioni l’anno per la gestione della Fortezza che dobbiamo pagare — ha spiegato Becattini — e che è assolutamente fuori mercato". Senza contare che "a metà luglio partirà un cantiere per la costruzione di un auditorium da 2mila e cinquecento posti, che durerà almeno due anni". Alla luce di questo impedimento del volume effettivo della Fortezza, "il canone deve essere ritoccato", aggiunge Becattini.

Un richiamo agli enti territoriali pubblici, proprietari degli immobili, che ha un doppio peso, in quanto "la stabilizzazione dei conti - continua Becattini - prevista per il 2025 non conta dell’abbassamento, avvenuto invece per il periodo della pandemia, del canone di affitto". Quindi il risanamento del credito potrebbe "essere anche più rapido, e di conseguenza la società potrebbe diventare più appetibile per gli imprenditori", conclude Becattini.

Dall’altra parte, il presidente di Commissione, Enrico Conti, vede positivamente "l’entrata di un socio di maggioranza nella partecipata, e quindi un’apertura al mercato". In quanto, Firenze Fiera "rimane un fiore all’occhiello della città - confessa Conti -, ma c’è la necessità di stabilire gli obiettivi per il futuro e rendere la società sempre più competitiva anche a livello internazionale".