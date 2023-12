Firenze Fiera, niente socio. Centrodestra all’attacco

Firenze Fiera non trova un nuovo socio, quindi si stoppa l’operazione accesa per aumentare il capitale della società (con l’asticella fissata a 12 milioni). Il consiglio di amministrazione dell’Ente di piazza Adua "ha preso atto del lavoro" svolto dalla commissione giudicatrice, "rilevando come non sia risultato possibile il proseguimento del dialogo competitivo avviato (con Fiera Milano, Parma e Pitti Immagine, ndr), per la mancata realizzazione delle condizioni poste a base del bando". Per questo, "il presidente Becattini ha convocato per la settimana prossima i soci per esaminare quali soluzioni alternative potranno essere individuate, tenuto conto anche del positivo andamento dell’azienda nell’anno in corso".

Ma deve essere chiaro, nonostante le rassicurazioni del presidente Becattini, che se i soci pubblici – Regione, i Comuni di Firenze e Prato, le Camere di Commercio di Firenze, Pistoia e Prato, la Città metropolitana di Firenze, Confindustria, Cna, Confartigianato e poi una sequela di altri enti – non metteranno mano al portafoglio per una ricapitalizzazione, per Firenze Fiera il destino potrenne essere segnato da un crac. Sulla questione è già in corso un’inchiesta della Corte dei Conti che presto potrebbe chiudersi con esiti ad oggi imprevisti.

Sull’annuncio, quindi, si fionda il centrodestra che sulla partecipata dà il via a una nuova polemica politica: "Non serviva una veggente per prevedere che il procedimento scelto più di un anno fa dalla giunta regionale fosse destinato a fallire", interviene Fratelli d’Italia con il capogruppo in Consiglio regionale, Francesco Torselli. "Il procedimento previsto per Firenze Fiera è nato male, perché si proponeva di rimediare ad una gestione pessima e che continua ad essere sbagliata. Si continua a scegliere presidenti e amministratori delegati della società, che oggi è addirittura la stessa persona, per trovare un posto al sole ad amici del Pd o a politici in pre-pensionamento, e non in base alle competenze. Credevano veramente che un soggetto privato ‘vero’ e non un amico che vuole farti un favore, avrebbe investito in una società che non è in grado di pianificare il proprio futuro?". La Fiera "va fatta gestire da figure manageriali capaci e in grado di elaborare un serio piano industriale", così, "probabilmente, avremo anche finanziatori".

Con Fdi attacca pure la Lega: "Più che una palude, quella in cui oggi si ritrova Firenze Fiera, sta diventando un circo", dicono Giovanni Galli e Federico Bussolin, rispettivamente consigliere regionale e comunale del Carroccio, che si dicono preoccupati per "la gestione errata di questi anni, come dimostrano i consecutivi bilanci in rosso, 2022 compreso, con milioni e milioni di euro di perdita. A tirar delle somme, quanto ancora dobbiamo aspettare prima che il presidente Becattini rassegni le dimissioni?".

