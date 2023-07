Firenze Fiera in attesa Il monito di Bassilichi

La Camera di Commercio di Firenze non ha partecipato al voto. Non ha preso posizione in merito al piano di risanamento e rilancio 2023-2027 di Firenze Fiera.

Il silenzio – arrivato con l’approvazione a maggioranza – è da leggersi come un appunto a futura memoria. In uno scenario complesso, la Fiera deve trovare un socio privato per la ricapitalizzazione. Se all’avviso pubblico non si faranno avanti, come atteso, soci privati di un certo calibro, come la Fiera di Milano, o comunque altri che consentano di dare il segno a una ripartenza in grande stile, Firenze Fiera sarà destinata a un futuro di vivacchiamento senza slanci, che non permetterà di fare il salto di qualità necessario per entrare nel circuito delle grandi fiere, con un destino segnato e consegnato a un assistenzialismo dei soci pubblici.

Ma del non voto della Camera di Commercio si possono dare anche altre letture più politiche. Il presidente della Camera di commercio di Firenze, Leonardo Bassilichi, potrebbe aver scommesso sul non voto del Comune di Firenze, che invece si è espresso favorevolmente, così come altri pezzi di Camera: Confindustria, Cna, Confartigianato

e Confesercenti. In questo senso, c’è stata una disarticolazione fra il voto delle categorie economiche come tali e l’ente che le rappresenta.

E più marcatamente in senso politico, in qualche modo è venuta meno l’asse Nardella-Bassilichi, mentre ha prevalso la linea Giani -Nardella. Il governatore e il sindaco in vista dalle prossime elezioni europee e amministrative, stanno trovando rinnovate sinergie su molti fronti.

Non la pensano così nella sede della Camera di Commercio. Si fa sapere che la partita più importante non era tanto il voto dell’altro giorno (si sapeva che le associazioni di categoria avrebbero votato sì) ma quella che verrà. Appunto quella per trovare il nuovo socio privato.

Il presidente Leonardo Bassilichi lo aveva ripetuto più volte: "La svolta è se riusciamo a trovare col bando il nuovo partner per fare strada insieme".

Nessun gioco di alleanze, dunque, ma una visione per la città e per le sue potenzialità, ora sottoposte a un vero e proprio test.

A favore del piano di risanamento e rilancio della Fiera hanno votato la Regione, il Comune di

Firenze, la Città metropolitana, Confindustria, Cna e Confesercenti, che insieme coprono circa il 52% dell’azionariato.

Cosa succederà adesso? Firenze Fiera ha tracciato il suo futuro con la recente pubblicazione dell’avviso pubblico per ricevere manifestazioni d’interesse per la selezione di un nuovo socio industriale che sottoscriva parte dell’aumento di capitale della società, per un importo di 12 milioni di euro su un totale di 28 milioni, così come già deliberato nell’ambito del piano di risanamento e rilancio per la stessa società.

L’avviso attribuisce al nuovo socio importanti ruoli nella governance e nell’organizzazione aziendale. La selezione avverrà col metodo del dialogo competitivo dove saranno valutati anche la disponibilità a versare un sovrapprezzo rispetto ai 12 milioni stabiliti, le proposte o le soluzioni finalizzate per instaurare sinergie tali da soddisfare gli obiettivi del piano di risanamento.