Firenze, entra in autostrada per sfuggire a un controllo dei vigili: raggiunto e multato

Firenze, 13 agosto 2024 - Ha imboccato l’autostrada per sfuggire a un controllo della polizia municipale di Firenze. Ma gli agenti del reparto di Rifredi non si sono arresi: l’hanno inseguito e fermato e per il conducente, che nell’autocarro trasportava scarti edili, è scattata la multa. L'episodio, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è avvenuto questa mattina, intorno alle 7.30, in viale Guidoni: le pattuglie erano impegnate nei consueti controlli sulla sicurezza stradale quando hanno notato un autocarro pieno di scarti edili in transito sulla corsia opposta. A insospettire gli agenti il comportamento del conducente che ha accelerato e si è affiancato a un bus diretto verso l’ingresso dell’autostrada A11 presumibilmente per evitare il controllo. La pattuglia, quindi, lo ha seguito mentre proseguiva a velocità sostenuta imboccando l’autostrada in direzione Firenze Nord. Gli agenti si sono messi dietro il mezzo con i dispositivi luminosi accesi facendo segno al conducente di prendere l’uscita per Sesto Fiorentino e, tornati sulla viabilità ordinaria, hanno fatto scattare il controllo. L'ispezione, si spiega dal Comune, ha confermato i sospetti: il veicolo trasportava 35 quintali di scarti edili, classificati come rifiuti speciali e per i quali serve il formulario di identificazione. Il conducente ha esibito il documento in cui però risultava come trasportatore un’altra persona. Da ulteriori verifiche è emerso che l’autista era il dipendente di una impresa in subappalto. Pertanto, al conducente e al proprietario del veicolo è stata contestata la non conformità nella compilazione del formulario, con una sanzione da 516 euro.