Agnese Pini
Europa, ultima fermata
Firenze
Cronaca
21 set 2025
CATERINA CECCUTI
Cronaca
  Firenze, energia e autodifesa: un incontro tra giovani per dire no alla violenza

Al Centro CSEN di Viale Europa venti giovani si sono incontrati con il Maestro Riccardo Alessi per un training tecnico ed emotivo promosso dall’Interact Firenze PHF presieduto da Giovanni Cellai

Un momento della dimostrazione

Un momento della dimostrazione

Firenze, 21 settembre 2025 - Un pomeriggio denso di movimento, concentrazione e scambi autentici ha acceso la palestra del Centro CSEN di viale Europa a Firenze, teatro di un evento dedicato alle tecniche di autodifesa e alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. L’iniziativa, voluta dal presidente dell’Interact Firenze PHF Giovanni Cellai, ha unito la dimensione pratica — imparare a reagire in situazioni di pericolo — a quella culturale, invitando a una riflessione che resta drammaticamente attuale: la violenza contro i più deboli. A guidare i partecipanti, una ventina tra ragazze e ragazzi, è stato il Maestro Riccardo Alessi del DOJO RYU ASD, con sede presso lo CSEN di viale Europa 95. Con approccio rigoroso e accessibile, Alessi ha mostrato come gesti semplici, se consapevoli, possano diventare strumenti efficaci di autodifesa. “Tra spiegazioni tecniche e dimostrazioni – ha commentato Cellai -, l’aria in sala si è fatta via via più attenta e la palestra si è trasformata in un luogo di crescita personale e collettiva, dove ogni esercizio è stato anche un messaggio di responsabilità e rispetto.” Il momento più intenso è arrivato quando l’allenamento ha lasciato spazio alle parole. La riflessione condivisa ha dato voce a esperienze, dubbi, paure. Mettere a fuoco le dinamiche della violenza, ribadire il diritto di ciascuno a sentirsi libero e sicuro, riconoscere che la prevenzione passa anche dalla consapevolezza. È qui che la pratica ha incontrato l’impegno civile, e l’autodifesa si è rivelata soprattutto educazione al limite, alla dignità, all’ascolto. La chiusura è stata conviviale, con un rinfresco che ha prolungato la conversazione e fatto nascere nuove idee. Tra sorrisi e proposte, è emersa la volontà di proseguire il percorso e trasformare l’esperienza in un punto di partenza per altri progetti del club, da sempre attento alle tematiche sociali e alla crescita umana. Una giornata che ha unito tecnica, emozione e responsabilità, lasciando nei giovanissimi presenti la consapevolezza che la forza non sta solo nei gesti, ma nel coraggio quotidiano di dire no alla violenza e sì al rispetto reciproco.

