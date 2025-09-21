Firenze, energia e autodifesa: un incontro tra giovani per dire no alla violenza

Firenze, 21 settembre 2025 - Un pomeriggio denso di movimento, concentrazione e scambi autentici ha acceso la palestra del Centro CSEN di viale Europa a Firenze, teatro di un evento dedicato alle tecniche di autodifesa e alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. L’iniziativa, voluta dal presidente dell’Interact Firenze PHF Giovanni Cellai, ha unito la dimensione pratica — imparare a reagire in situazioni di pericolo — a quella culturale, invitando a una riflessione che resta drammaticamente attuale: la violenza contro i più deboli. A guidare i partecipanti, una ventina tra ragazze e ragazzi, è stato il Maestro Riccardo Alessi del DOJO RYU ASD, con sede presso lo CSEN di viale Europa 95. Con approccio rigoroso e accessibile, Alessi ha mostrato come gesti semplici, se consapevoli, possano diventare strumenti efficaci di autodifesa. “Tra spiegazioni tecniche e dimostrazioni – ha commentato Cellai -, l’aria in sala si è fatta via via più attenta e la palestra si è trasformata in un luogo di crescita personale e collettiva, dove ogni esercizio è stato anche un messaggio di responsabilità e rispetto.” Il momento più intenso è arrivato quando l’allenamento ha lasciato spazio alle parole. La riflessione condivisa ha dato voce a esperienze, dubbi, paure. Mettere a fuoco le dinamiche della violenza, ribadire il diritto di ciascuno a sentirsi libero e sicuro, riconoscere che la prevenzione passa anche dalla consapevolezza. È qui che la pratica ha incontrato l’impegno civile, e l’autodifesa si è rivelata soprattutto educazione al limite, alla dignità, all’ascolto. La chiusura è stata conviviale, con un rinfresco che ha prolungato la conversazione e fatto nascere nuove idee. Tra sorrisi e proposte, è emersa la volontà di proseguire il percorso e trasformare l’esperienza in un punto di partenza per altri progetti del club, da sempre attento alle tematiche sociali e alla crescita umana. Una giornata che ha unito tecnica, emozione e responsabilità, lasciando nei giovanissimi presenti la consapevolezza che la forza non sta solo nei gesti, ma nel coraggio quotidiano di dire no alla violenza e sì al rispetto reciproco.