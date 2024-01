"Firenze è una meretrice". Su Hollberg scoppia la bufera. Sangiuliano: "Parole gravi"

Doveva essere una festa, una specie di saluto in pompa magna con una pagella di numeri tutti positivi, a testimonianza del lavoro svolto in quasi otto anni di direzione della Galleria dell’Accademia. E invece per Cecilie Hollberg è stato un disastro, una bomba che da via Ricasoli si è sentita fino a Roma nelle stanze del governo. Il suo attacco a Firenze e alla gestione del turismo, ha messo in secondo piano ogni risultato artistico all’ombra del David di Michelangelo: "Una volta che la città è diventata meretrice, sarà difficile farla tornare vergine. Se non si mette adesso un freno assoluto, non vedo più speranza", ha detto la direttrice Hollberg alla fine della sua conferenza stampa. E per ora, a poco sono valse le sue successive parole di scusa per raddrizzare il tiro, la frittata era fatta. E nemmeno il fatto che deve essere sfuggito a tutti che proprio in occasione di un dibattito organizzato da La Nazione ad aprile scorso il sindaco e le associazioni di categoria la direttrice aveva già detto la stessa identica frase: "La città è precipitata. E’ tutto un mangia e fuggi. Firenze viene mandata a far soldi ma una meretrice non torna indietro vergine".

Le prime indignazioni sono arrivate da Palazzo Vecchio col sindaco Dario Nardella e la vicesindaca e assessora alla cultura Alessia Bettini: "Le parole della direttrice uscente dell’Accademia Hollberg sulla nostra città sono semplicemente deliranti - ha affermato la Bettini -. Definire Firenze una prostituta è l’offesa più grave mai sentita da una persona, che peraltro ricopre un ruolo istituzionale così rilevante. Per la direttrice del museo dunque i fiorentini sarebbero figli di una meretrice e i turisti clienti di una meretrice? Hollberg offende la storia di Firenze, dove ha lavorato, offende il lavoro di migliaia di persone e soprattutto offende i fiorentini, proprio lei che da non fiorentina a Firenze deve moltissimo. Mi auguro che torni indietro sui suoi passi e chieda scusa per un’accusa così infamante".

Il sindaco ha parlato di "offesa di una gravità inaudita", mentre il suo predecessore, Matteo Renzi, ha chiesto persino le dimissioni della Hollberg, affermando di presentare un’interrogazione al ministrero.

In ogni caso la vicenda non è sfuggita al ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, che in questo periodo, oltretutto, al centro dei suoi pensieri ha avuto e continua ad avere la nomina dei direttori dei maggiori musei d’Italia: "Reputo gravi e offensive la parole della direttrice della Galleria dell’Accademia, Cecilie Hollberg su Firenze – ha detto il ministro –. Firenze è una meravigliosa città che rappresenta una parte rilevante della nostra identità e storia nazionale. Offenderla significa colpire tutta l’Italia e i nostri sentimenti. La direttrice Hollberg, nominata dal mio predecessore, rappresenta lo Stato e il patrimonio italiano e non può adoperare questo linguaggio. Valuterò, alla luce della normativa vigente, tutte le iniziative del caso".

Chissà se voleva davvero dire quello che ha detto. Di certo qualche ora più tardi la Hollberg ha sentito il bisogno di rimediare e di spiegarsi così: "Mi dispiace aver usato le parole sbagliate, lungi da me offendere qualcuno tantomeno i fiorentini che come me vivono quotidianamente questa città. Una città che amo, che ha ricambiato tutto il mio affetto e che ormai è la mia casa. Quello che intendevo dire è che Firenze deve essere testimone per tutta Italia di un turismo sempre più consapevole, non mordi e fuggi".

Basterà? E dire che nei suoi programmi c’è la partecipazione al prossimo bando per il nuovo direttore dell’Accademia, stavolta più grande con l’accoppiata del Bargello.

(Ha collaborato Rossella Conte)