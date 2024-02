Firenze e Parigi insieme per Fernando Pessoa

Quando la partnership tra due grandi istituzioni teatrali fa scaturire l’idea di uno spettacolo dalla forte visione europea: è il proficuo rapporto tra il Teatro della Pergola di Firenze e il Théâtre de la Ville di Parigi, e quello tra i loro direttori, Marco Giorgetti ed Emmanuel Demarcy-Mota, ad aver generato la commissione fatta a Robert Wilson per uno spettacolo su Fernando Pessoa, "Pessoa. Since I Have Been Me". Lo spettacolo debutterà a Firenze, in prima mondiale dal 2 al 12 maggio. Nel nome del progetto "L’attrice e l’attore europei", lo spettacolo è in lingua inglese, portoghese, francese e italiana, idiomi rispecchiati anche dalle diverse provenienze del cast: è portoghese Maria de Medeiros, volto conosciutissimo di cinema e teatro; brasiliano è Rodrigo Ferreira, franco-brasiliana Janaína Suaudeau; francese di radici africane Aline Belibi; italiana (e proveniente dalla Scuola ‘Orazio Costa’ della Pergola) Sofia Menci, italiano di lunga residenza francese Gianfranco Poddighe, italo-albanese Klaus Martini. "Nell’esistenza di ogni complessa macchina teatrale ci sono periodi in cui si concentrano i risultati dei molteplici percorsi di cui è fatta la tessitura delle attività e del lavoro quotidiano di chi li abita, momenti in cui si realizza pienamente e quasi si rivela, talvolta imprevedibilmente, l’identità di un Teatro, lo spirito di un luogo, rendendolo riconoscibile e segnandone la storia" sostiene Marco Giorgetti, direttore generale della Fondazione Teatro della Toscana.