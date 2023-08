Firenze e la Torre di Pisa

Si festeggiano gli 850 anni (agosto 1173) della fondazione della Torre di Pisa. La torre più conosciuta, amata (e curata) al mondo. Dopo Pier Francesco Pacini il nuovo presidente dell’Opera della Primaziale, Andrea Maestrelli, ne ha assunto l’incarico esordendo con questo evento già intelligentemente pubblicizzato. Nella centenaria, complessa e spericolata vita della Torre, non si associano solo i nomi, pur fondamentali, degli architetti Diotisalvi, Bonanno, Giovanni di Simone e Giovanni Pisano; sono presenti anche architetti e ingegneri fiorentini che hanno portato il loro contributo critico, di studi, di analisi, di proposte. Primo fra tutti Giorgio Vasari che nel 1566 fu inviato dal Duca Cosimo de’ Medici (sarebbe stato Granduca tre anni dopo) per un parere sullo ‘stato di salute’ della Torre pendente. Vasari misurò attentamente il preoccupante manufatto, rilevandone la pendenza con la metrologia del tempo, esprimendosi in modo non proprio lusinghiero verso chi l’aveva costruita.

Il secondo Ottocento e il Novecento aprirono a studi più sistematici e, infine, a proposte concrete e appalti-concorso. E qui voglio ricordare gli studi di Sanpaolesi e una interessante proposta dell’architetto Bemporad che fu soprintendente a Pisa e poi a Firenze. Fabio Selleri (della nostra facoltà di Ingegneria) ne calcolò il peso e le sollecitazioni, rimasti riferimenti fondamentali per tutti gli studi successivi. Ma il cuore del problema sarà scosso dalla Commissione presieduta dal professor Pozzati alla fine degli anni ’80; ne facevo parte e ne fui relatore al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici: la conclusione portò alla chiusura della Torre suggerendo l’opportunità di escludere temporaneamente l’accesso del pubblico alla Torre e alle zone limitrofe in quanto la sicurezza del monumento è molto limitata sia nei confronti della stabilità, sia della resistenza del terreno. Ne seguì una rapida legge promossa dall’allora primo ministro Giulio Andreotti che nominò il Comitato Internazionale per la salvaguardia della Torre, dandone la presidenza a Michele Jamiolkowski. Debbo testimoniare che l’idea vincente della ‘sottoescavazione’ che ha poi portato al parziale raddrizzamento fu del geologo britannico John Burland.