Firenze e il ballo del mattone. Periferia giù, il centro tiene

di Antonio Passanese

L’aumento spropositato dei prezzi a metro quadrato e i tassi di interesse sui mutui divenuti insostenibili, a Firenze stanno mettendo in seria crisi le compravendite delle case. Che, rispetto allo scorso anno, sono crollate del 15,6%. A metterlo nero su bianco sono l’Agenzia delle Entrate e l’Ufficio Studi del gruppo Tacnocasa che da gennaio a settembre 2023, in base alle transazioni, hanno verificato una contrazione del mercato immobiliare soprattutto per quanto riguarda alcune zone del capoluogo. La diminuzione dei rogiti è sì generalizzata ma riguarda in particolare alcuni quartieri fino a qualche tempo fa in cima alla classifica delle vendite: Isolotto, Peretola, Brozzi, tutta l’area attorno a via Pistoiese, Quaracchi, Sorgane e Rocca Tedalda, dove il decremento sfiora anche il 20%. Ma un lievissimo calo riguarda anche zone più blasonate come Campo di Marte, Cure, Gavinana, Statuto, Gioberti e Firenze Sud, mentre in centro non si registra alcuna variazione di rilievo anche perché la maggior parte delle case è stata acquistata e messa a rendita su Airbnb.

"Nello scorso biennio i tassi di interesse all’1% hanno favorito le compravendite che sono letteralmente volate – afferma Tommaso Birignani, responsabile Tecnocasa Firenze – Ma non appena la Bce ha aumentato il costo del denaro, portandolo al 4%, le compravendite hanno subito un improvvisa frenata. Oggi dunque solo chi ha grosse disponibilità può permettersi di acquistare una casa, mentre il ceto medio ha dovuto fare un passo indietro". Se a questo si aggiunge che fino al 2022 per un mutuo di 25 anni da 160mila euro si pagavano 640 euro mensili e ora se ne pagano 200 in più, "questo ovviamente pesa, e non poco sulle famiglie, costrette a rinunciare a una casa di proprietà", aggiunge Elisa Bartoli, manager di Kiron. Purtroppo, continua Birignani, nonostante il crollo delle compravendite i prezzi degli appartamenti restano alti e i tassi di certo non aiutano, "questo significa che oggi chi pensa di acquistare un’abitazione a Firenze deve guadagnare tra i 2.500 e i 2.700 euro, avere una doppia entrata o un garante facoltoso.

A questo bisogna aggiungere che se si hanno dei figli, per superare la soglia di sussistenza, bisognerebbe avere uno stipendio molto alto". E per quei pochi che riescono a concludere un acquisto (in particolare chi lavora nel privato), ecco il consiglio: "Stipulate sempre un’assicurazione sul mutuo: con 40 euro al mese sarete coperti in caso di licenziamento, morte, invalidità e infortuni".