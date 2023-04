Firenze e i redditi dell’era Covid In fumo 246 milioni di ricchezza

Più di sei miliardi e mezzo di euro. È il valore totale della ricchezza dichiarata in città nell’anno del Covid, il 2020. A costruirla è la somma dei redditi degli oltre 250mila fiorentini che nel 2021 hanno compilato 730, modello unico e 770. Un gettito, per capirsi, in grado di finanziare la costruzione di sette navi da crociera. Tanto o poco per Firenze? La certezza è che rispetto al precedente anno d’imposta, il 2019, la città ha perso circa 246 milioni di euro, il -3,6% del totale e quasi 4mila dichiaranti. Con un balzo indietro nella ricchezza dichiarata al 2014.

I dati sono gli ultimi consolidati e resi disponibili dal Mef. A passarli ai raggi X è stato l’ufficio di Statistica di Palazzo Vecchio, che ha disegnato la mappa della ricchezza fiorentina. Utile per capire, a 20 giorni dall’immissione del 730 precompilato, cosa aspettarsi per le tasche di Firenze. La città oggi dorme sonni più tranquilli del resto d’Italia: ogni fiorentino dichiara in media 5mila euro in più dei connazionali grazie a un reddito totale di 26.113 euro (rispetto ai 21.570 di media italiana). Fra loro, 5.400 Paperoni, il 2% del totale, hanno chiuso l’anno con un reddito di oltre 100mila euro. A far marciare il treno del benessere sono, al 50% gli over 58. La pandemia non li ha fatti deragliare, ma ha tirato il freno sulla ricchezza, finora in aumento costante dal 2003. Negli ultimi vent’anni infatti il reddito totale medio era fiorito dai 20.686 del 2003 agli oltre 27mila del 2019. Fino al 2020 con il crollo di circa mille euro a testa in dichiarazione che ci ha fatto balzare indietro al 2014. L’inchiodata ha fatto più male a chi si era conquistato una nicchia nella classe di reddito fra i 15mila e i 35mila euro dove stazionavano il 47% dei fiorentini. L’emorragia più grossa è toccata a loro con 5.700 dichiaranti scivolati nella classe inferiore, con reddito da 0 a 15mila euro (dove si trova un fiorentino su tre), bruciando circa 148 milioni di euro in dichiarazione. È fra le loro mani che è andata in cenere metà della ricchezza persa nel 2020. Le stesse mani che, con la prossima dichiarazione, potrebbero ribaltare la situazione. Il verdetto si fa sempre più vicino.

cla.cap