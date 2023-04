Firenze, distrugge un cartello a forte velocità e si dà alla fuga

Firenze, 28 aprile 2023 – Ieri pomeriggio, giovedì 27 aprile, poco dopo le 15,30, un automobilista è arrivato a forte velocità alla rotonda tra via Bronzino, via Francavilla, via Palazzo dei Diavoli e via Antonio del Pollaiolo, ha divelto il cartello di «dare la precedenza» tagliando lo spartitraffico. Poi, resosi conto del danno che aveva arrecato al patrimonio pubblico, è fuggito senza avvisare la Polizia municipale. "Ho sentito un grande tonfo – racconta una vicina – Mi sono affacciata a vedere cosa era successo, pensavo fosse un incidente con un motorino. Invece c’era questa grossa automobile bianca, mi pare un Suv, sullo spartitraffico e il cartello in terra. Nonostante la macchina fosse in pessime condizioni e cigolasse, l’automobilista si è dato nuovamente alla fuga".

Secondo quanto ricostruito da altri testimoni l’automobile arrivava da via Palazzo dei Diavoli e , inspiegabilmente, forse distratto dall’uso del cellulare alla guida, ha centrato in pieno lo spartitraffico fianco distributore di benzina – "Se prendeva quello poteva finire in tragedia" – lo ha letteralmente saltato dall’altra parte con un grande sobbalzo ed è finito sulla carreggiata di via del Pollaiolo, distruggendo il cartello. Sul luogo è intervenuta poi la Polizia municipale, ma più tardi, quando transitando casualmente dalla rotonda gli agenti si sono resi conto del cartello distrutto. Hanno così indagato sulla vicenda e chiamato i tecnici di Avr per rimettere in sicurezza l’area. Adesso si attendono ulteriori sviluppi delle indagini per risalire all’autore dell’incidente.

Carlo Casini