Firenze, dedicata una via alla partigiana Teresa Mattei

La nuova via Teresa Mattei

Firenze, 13 marzo 2023 - Era la più giovane tra le 21 donne dell'Assemblea costituente. E la versione definitiva dell'articolo 3 della nostra Costituzione sul tema dell'uguaglianza reca la sua firma. Adesso, 75 anni anni dopo l'entrata in vigore della Carta fondamentale e a dieci anni dalla sua morte, Firenze ricorda Teresa Mattei. Da oggi una strada di Firenze - tra via San Bartolo a Cintoia e via dell'Argingrosso - porta il nome della partigiana 'Chicchi', fondatrice dei Gruppi di Difesa della Donna a Firenze, costituente e pedagogista.

La cerimonia questa mattina alla presenza dell'assessora alla Toponomastica Maria Federica Giuliani e del Gonfalone della città, assieme a Mirko Dormentoni, presidente del quartiere 4 e Vania Bagni, presidente Anpi Firenze. "Il giorno della sua morte ricade proprio nel mese di marzo - ha ricordato Giuliani - un mese cui lei è indissolubilmente legata per le sue battaglie per le donne e con le donne, e per la scelta della mimosa come simbolo dell'8 marzo. Senza dimenticare che Teresa Mattei frequentò il liceo Michelangiolo di Firenze. Ancora ragazzina, fu espulsa da quell'istituto e da tutte le scuole del Regno perché si rifiutò, in occasione delle leggi razziali, di accettare l'insegnamento della teoria della razza e l'allontanamento dei suoi compagni di classe e degli insegnanti ebrei".