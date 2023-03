Firenze, ancora un raid alle auto in sosta: "Otto macchine in due giorni"

La macchina danneggiata lungo viale Petrarca

Firenze, 2 marzo 2023 - Vandali delle auto di nuovo in azione questa volta nel quartiere dell'Oltrarno. Otto macchine danneggiate tra viale Petrarca, viale Ariosto e viale Aleardi in due giorni.

L'ennesimo raid gratuito che ha mandato su tutte le furie chi vive, la cui unica colpa è stata quella di parcheggiare il mezzo al momento sbagliato e nel posto sbagliato. Dal finestrino spaccato allo specchietto divelto fino al lunotto posteriore in frantumi.

Sono diverse le segnalazioni arrivate al gruppo WhatsApp del Comitato Cittadini per Firenze. Una ragazza di 42 anni denuncia addirittura che la sua Fiat 500 è stata rovistata in pieno giorno. “Erano le 13 quando ho parcheggiato la mia macchina su viale Petrarca, alle 17.45 quando sono andata a riprenderla mi sono resa conto che il lunotto posteriore era rotto” ha raccontato la 42enne ai carabinieri. Ma c'è anche chi è al secondo atto vandalico.

Una situazione insostenibile per gli abitanti che da tempo segnalano la presenza di parcheggiatori abusivi che fanno base sul viale Ariosto. Chiedono “alcuni euro” per il posto auto e seguono gli automobilisti fino al regolare parcometro. “Sono in quattro, sono tutte persone di colore. Ti chiedono i soldi in cambio “di un occhio” all'automobile. Se non glieli lasci ti minacciano di un dispetto” raccontano alcuni residenti.

Intanto quella delle auto spaccate sta diventando una vera e propria piaga per tutta la città. Tra via XX Settembre e il Parterre altri due sos: “Nonostante le tante segnalazioni io e un altro sfortunato vicino abbiamo trovato una spiacevolissima sorpresa” scrive. “E' assurdo tutto questo – sottolinea Simone Scavullo, presidente del Comitato Cittadini per Firenze -, da almeno due mesi le segnalazioni di raid sono quotidiane”. Macchine vandalizzate per pochi spiccioli o peggio senza nessun motivo. Lo sa bene tutta la zona Teatro Comunale: in una chat di quartiere i messaggi di quattro ruote o scooter presi di mira sono quasi quotidiani. Sempre gli abitanti si scambiano informazioni su passaggi sospetti e brutti ceffi che si aggirano nel fazzoletto di città che si estende tra Corso Italia, via Solferino, via Montebello e via Curtatone.

Pochi giorni fa i carabinieri hanno bloccato quattro uomini che avevano trasformato uno degli hub di viale Abramo Lincoln allestiti dalla Croce Rossa durante l'emergenza sanitaria in un nascondiglio per la merce rubata. Da una prima indagine è emerso che parte del materiale era stato ricavato da più furti su auto e quindi restituito ai legittimi proprietari mentre il resto, si trova ancora negli Uffici del Nucleo Radiomobile in attesa di risalire alle vittime del reato. I quattro uomini identificati, due tunisini, un marocchino e un napoletano di origine magrebina, sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di ricettazione.