Firenze, da Villa Vogel cinque furgoni carichi per gli alluvionati

Firenze, 23 settembre 2023 – Cinque furgoni carichi di materiali partiti da Villa Vogel e quasi cinquanta volontari dall’Isolotto verso Campi e le altre aree colpite dall’alluvione: il tutto raccolto in dieci giorni, dal 13 al 23 novembre. È il bilancio del cuore grande del Quartiere 4 di Firenze che si è mobilitato con una raccolta di aiuti per le persone e le aziende colpite dal cataclisma di inizio novembre. “Partita l'ultima consegna del materiale donato dai cittadini e dalle aziende toscane alle persone colpite dall'alluvione – annuncia la Rete di Solidarietà del Quartiere 4, promotrice dell’iniziativa – Grazie mille ai volontari che hanno permesso con la loro presenza tutto questo. Grazie al Quartiere 4. Grazie a Gruppo Firenze Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta. Grazie a Croce Rossa Italiana - Comitato di Firenze. Grazie a Humanitas Firenze OdV. Grazie a Cepiss Cooperativa per il sociale e grazie a Nonno Libero del SocialClub”. “Grazie di cuore a tutte le volontarie e i volontari delle associazioni e della Rete di Solidarietà Q4 e ai tantissimi donatori – commenta il presidente di Quartiere 4 Mirko Dormentoni –. Grazie alla raccolta di materiali e alimenti svolta a Villa Vogel abbiamo dato un contributo significativo alle popolazioni colpite dall'alluvione. Continuiamo ad essere un quartiere solido e solidale, una gran bella comunità”.

Carlo Casini