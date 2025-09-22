Firenze, da via delle Sentinelle a lungarno Archibusieri: i lavori al via

Firenze, 22 settembre 2025 – Sono diversi i lavori stradali al via a Firenze da oggi, 22 settembre. In via delle Sentinelle per il rifacimento di un muro a retta sarà interrotta, oggi 22 settembre, la circolazione tra via di Villamagna e via della Villa Cedri.

Inoltre in via di Villamagna tra via delle Sentinelle e via del Crocifisso del Lume sarà istituito un senso unico verso quest’ultima strada. Percorso alternativo per raggiungere via delle Sentinelle lato via Villa Cedri: via Crocifisso del Lume-via di Ripalta-via Maggiorelli-via delle Lame-via Crocifisso del Lume-via delle Sentinelle. Il termine previsto, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è il 5 dicembre. In lungarno degli Archibusieri, per un intervento con piattaforma aerea, oggi in orario 5-11 sarà chiusa la direttrice piazza del Pesce (all’intersezione con lungarno Archibusieri)-lungarno Archibusieri (tra piazza del Pesce e via dei Georgofili). Per la viabilità alternativa previsto il cambio di senso della direttrice via Lambertesca-via dei Georgofili. I provvedimenti saranno replicati venerdì 26 settembre.

In via dei Pandolfini inizieranno il 23 settembre i lavori per un nuovo allaccio alla rete fognaria. Fino all’11 ottobre sarà chiuso il tratto via del Crocifisso-via delle Seggiole. Viabilità alternativa per i veicoli provenienti da via dell’Agnolo e diretti in via del Proconsolo: via Verdi-via dell’Oriuolo-via del Proconsolo-via Ghibellina-via delle Seggiole.

In via Porta Rossa il 23 settembre, da mezzanotte alle 6 sarà effettuato un trasloco con chiusura della strada tra via Tornabuoni e piazza Santa Trinita. Questo è l'itinerario alternativo per i veicoli diretti in piazza Davanzati, suggerito dal Comune di Firenze: via Tornabuoni-via degli Strozzi-via dei Sassetti-piazza Davanzati.

Inoltre, nell’ambito di lavori edili, dal 25 settembre nella giornata di giovedì - in orario 9.30-11.30 - sarà chiusa via di Santo Spirito da via dei Geppi a via del Presto di San Martino. Circolazione interrotta anche in via dei Coverelli tra lungano Guicciardini e via di Santo Spirito. Il termine previsto è il 18 dicembre.