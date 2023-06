Firenze, convegno sulla gestione dei centri storici, Nardella, 'No a fast food in Piazza Duomo'

I centri storici costituiscono una risorsa preziosa, sono lo scrigno dei valori e delle tradizioni del territorio, ma anche oggetto di una fruizione intensiva, con conseguenze sulla qualità della vita. Questo il tema che è stato posto al centro del convegno “Proteggere i centri storici”, ieri mattina a Villa Ruspoli, a cura del dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Firenze, del Comune di Firenze e della Fondazione CR Firenze. Tra gli attori intervenuti per dibattare sulle misure da adottare per una migliore gestione della città, il sindaco Dario Nardella: "Firenze è stata la prima città in Italia a vietare con un regolamento determinate tipologie di esercizi nel centro storico, a partire dal ‘no’ all’apertura in piazza del Duomo ad un noto fast food". Ora si pensa alle iniziative. "Vogliamo varare delle misure per gli Airbnb, così da non avere un centro storico abitato solo dai turisti. Ci concentremo anche sulla riqualificazione delle piazze del centro attraverso i servizi". Perchè la città gode di una grande fortuna. "Tutti vogliono venire a Firenze, ma il limite è rappresentato dai 350 mila abitanti contro le 16 milioni di presenze turistiche: occorre trovare un equilibrio", commenta il presidente della Camera di Commercio, Leonardo Bassilichi. Che aggiunge: "Dobbiamo pensare a Firenze come area metropolitana e ragionare su come contrastare il turismo mordi e fuggi".

Andrea Sciannimanico