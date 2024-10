Firenze, consultazione online sul traffico: riparte la community digitale MetaFirenze

Firenze, 8 ottobre 2024 – Traffico, grandi opere, sanità, verde pubblico, casa, turismo. Sono solo alcuni dei temi caldi di Firenze sui quali i cittadini potranno confrontarsi su MetaFirenze, la community digitale nata per dare voce ai fiorentini. Dopo un lancio anticipato durante la campagna elettorale fiorentina, MetaFirenze parte ufficialmente ora con un calendario ricco di contenuti e aggiornamenti frequenti attraverso il suo canale WhatsApp. Ogni settimana verrà lanciato un nuovo tema di discussione. Oltre a poter votare in modo semplice e veloce, i fiorentini avranno la possibilità di commentare e approfondire i temi principali proposti sulle pagine Facebook e Instagram di MetaFirenze. Tutto ciò che emergerà dal confronto sarà analizzato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, che rappresenta un elemento sempre più centrale nel comprendere le opinioni dei cittadini e supportare il processo decisionale pubblico. Nei mesi scorsi, MetaFirenze ha già affrontato argomenti cruciali come le politiche abitative e le priorità degli under 30 toscani, mettendo in luce la necessità di migliorare i servizi pubblici e le infrastrutture. È stato inoltre esplorato il ruolo dell'intelligenza artificiale nel raccontare fenomeni sociali complessi, come la violenza di genere. La prima iniziativa di questo rilancio sarà un sondaggio dedicato al tema del traffico, una questione molto sentita dai fiorentini. Il sondaggio partirà domani, 9 ottobre alle ore 18 e sarà accessibile esclusivamente attraverso il gruppo WhatsApp della community, che oggi conta quasi 1.000 iscritti. Per chi desidera partecipare, sarà sufficiente unirsi al gruppo tramite il link dedicato. "Con MetaFirenze vogliamo raccogliere le opinioni dei fiorentini in maniera diretta – spiegano dall’agenzia Galli Torrini – per capire e far capire che aria tira in città sulle questioni più sentite. E’ uno spazio dei fiorentini e per i fiorentini: aperto a tutti e ispirato dalla necessità di tenere vivo il dibattito pubblico”. “Un ringraziamento speciale va a Binoocle e al suo Ceo, Mario Puccioni, partner tecnico che ci ha supportato nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nel progetto: grazie a loro puntiamo a creare un dialogo più strutturato e mirato”, concludono dalla Galli Torrini.