Firenze conquista il Tour de France. Lo start in piazza Signoria il 29 giugno

Firenze, 26 ottobre 2023 – Per la prima volta, dopo 121 anni di storia, il Tour de France 2024 partirà dall’Italia, e più precisamente da Firenze. La data da segnare in rosso sul calendario è il prossimo 29 giugno. Sempre nel capoluogo toscano è fissata la presentazione delle squadre: appuntamento il 27 giugno, al piazzale Michelangelo. Mentre Il quartier generale del ‘Grand Depart’ sarà allestito al teatro del Maggio musicale. Per la prima tappa, quindi, è previsto un percorso dalle Cascine a piazza della Signoria, dove ci sarà il taglio del nastro e lo start istituzionale.

"È un tour da record la prima volta che parte dall’Italia, la prima volta da Firenze, la prima volta da un sito patrimonio mondiale dell’Unesco. A questo si aggiunge il fascino della grande storia del ciclismo: Bartali, Nencini e tutti gli altri campioni toscani e fiorentini", esulta il sindaco Dario Nardella, volato a Parigi per la presentazione ufficiale del percorso insieme al governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini. "La partenza da Firenze ci farà rivivere le loro imprese. Sogneremo di nuovo quando vedremo sfilare nel centro storico della città, tra i monumenti più belli del mondo, tutte le squadre di questa grande competizione che, dopo le Olimpiadi e i mondiali di calcio, è l’evento sportivo più seguito al mondo".

Tanti gli eventi fino a giugno 2024. Tra questi è già stata messa in calendario l’iniziativa del 21 marzo, quando la città si tingerà di giallo per un grande evento, con l’avvio di un countdown digitale a 100 giorni dallo start, in piazza della Repubblica. Sul palco del palazzo dei Congressi di Parigi, il direttore del Tour de France, Christian Prudhomme, ha ricordato uno scambio di messaggi Whatsapp con il sindaco Nardella: era il 18 marzo 2020, era appena scoppiata la pandemia del Covid e Firenze era deserta: "Con quella chat si è concretizzata l’idea di far partire la corsa da Firenze", ha detto durante la presentazione di ieri nella Ville Lumiere.

La prima tappa del Tour, da piazza della Signoria a Rimini, passerà da varie località della Città metropolitana, attraversando i comuni di Bagno a Ripoli, Pontassieve, Pelago, Rufina, Dicomano, San Godenzo. Passando poi dal valico dei tre Faggi, la carovana gialla si dirigerà verso la Romagna. Una notizia, questa, che ha galvanizzato i fiorentini ma soprattutto il mondo della politica e dell’associazionismo. il presidente della Regione Eugenio Giani gongola e si dice "emozionato", stesso discorso per il presidente del palazzo del Pegaso Antonio Mazzeo, che festeggia con un post sui social. Per Giacomo Cioni, presidente Cna dell’area metropolitana, "dalla partenza del Tour de France non potranno che derivare ricadute positive per il territorio, sia con un impatto economico diretto e immediato sulle tante e diverse attività della filiera turistica, che indiretto e dagli effetti a posteriori grazie al ritorno d’immagine di cui godrebbe l’area fiorentina". Per Cioni però ci sarà da lavorare e trasformare definitivamente la città in un punto di riferimento per l’Unione Europea.

Il direttore regionale Confcommercio, Franco Marinoni, assicura che "siamo pronti a fare la nostra parte mobilitando tutte le imprese associate perché l’accoglienza alla carovana di ciclisti, staff tecnico, giornalisti e appassionati sia preparata nei minimi dettagli e ai massimi livelli. E vogliamo dare il nostro contributo fattivo alle iniziative che saranno messe in campo dall’amministrazione. Alla Francia ci lega un filo rosso che intreccia storia, cultura, moda, gastronomia, all’insegna della medesima passione per la bellezza. Caterina e Maria de’ Medici, entrambe regine di Francia, sarebbero fiere di questo ritorno in patria".