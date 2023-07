Firenze, composizione familiari invecchiate, ma attrazione di stranieri al Centro

di Carlo Casini

Una distribuzione delle tipologie di composizione familiare che riflette una città in invecchiamento, e in particolare il suo centro; ma anche una Firenze che continua ad attrarre stranieri, e anche qui il centro gioca un ruolo di primo piano. È la città che si profila dal Bollettino di statistica di giugno 2023 su elaborazione dati alnagrafici al 31 dicembre 2022 dell’Ufficio comunale di statistica, che abbiamo letto insieme al professor Gustavo De Santis, docente di Demografia all’Università degli Studi di Firenze e presidente di Neodomos.info.

"Le famiglie unipersonali e le coppie sole sono un indicatore che la città è abitata da molti anziani", spiega il demografo. Tanto che "Il trend del numero dei residenti è in calo". Non è un fenomeno solo fiorentino: "Tutta l’Italia e in particolare le città sono destinate a invecchiare molto", tuttavia "le città guadagnano abitanti grazie allì’immigrazione interna ed esterna. La Toscana continua ad attirare migranti dal resto d’Italia e dall’estero e questo argina il declino naturale che sarebbe altrimenti molto forte".

In particolare, "il Quartiere 1 è un quartiere di anziani che vivono spesso da soli e tipicamente in case piccole ed è anche un quartiere che attira stranieri venuti soli", interpreta quel 60,9% di nuclei unipersonali superiore alle altre circoscrizioni, che si attestano tutte sotto il 50%.

Le famiglie monogenitoriali, invece, composizione familiare dove il reddito tende a essere mediamente più basso, nel Quartiere 4 sono sensibilmente più numerose, in parte influenzate dal fatto che qui c’è una massiccia presenza di alloggi popolari. Ma soprattutto, aggiunge De Santis, è la parte di Firenze "dove prevalogno anche le coppie con figli, perché è un quartiere giovane, scelto dalle giovani coppie per i prezzi più bassi delle case. Alcune di queste hanno avuto una rottura familiare e sono rimaste monogenitoriali".

Indicatore di una città troppo cara per i giovani potrebbe essere anche il basso numero di

unioni civili, in percentuali da prefisso telefonico: "I giovani fanno fatica a pagare gli affitti e tendono a spostarsi fuori Firenze".