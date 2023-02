Firenze, collisione tra due autobus in piazza San Marco

Nel riquadro l'urto fra i due mezzi

Firenze, 16 febbraio 2023 – Questa mattina due bus hanno avuto una lieve collisione in piazza San Marco. Secondo una primissima e approssimativa ricostruzione, si sono sfregati nella curva tra via Arazzieri e piazza San Marco. In quel punto, infatti, la strada è molto stretta e in curva il bus ‘stringe’ e a volte può dondolare leggermente avvicinandosi all’altro mezzo fermo al semaforo. Nel caso in questione, sembra ci sia stata una piccola incomprensione tra i due conducenti, che procedevano entrambi a bassissima velocità, nel manovrare sull’incrocio.

La collisione – fa sapere Autolinee Toscane – ha provocato la rottura di uno specchietto e un vetro. Nessun ferito e nessun intervento della polizia municipale. Dopo dieci minuti il servizio è ripartito. “Autolinee Toscane – sottolinea l'azienda – verificherà l’esatta dinamica e si scusa con i passeggeri per quanto accaduto”.