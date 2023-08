Firenze, codice rosso per il caldo fino al 19 agosto

Firenze, 17 agosto 2023 – Altre 24 ore. L'allerta caldo a Firenze continua: il nuovo bollettino sulle ondate di calore prevede infatti il codice rosso fino al 19 agosto. Oggi e domani la temperatura massima percepita sarà di 37 gradi, sabato di 38 gradi. Ieri il record di giornata è stato raggiunto sempre alla stazione meteo Firenze Orto Botanico con 37,3 gradi registrati alle 14.45 (ora solare); alle 9.45 di stamani (sempre ora solare) si sono raggiunti i 30,5 gradi. Si tratta della terza ondata di calore in città dall'inizio dell'estate e anche in questo caso sarà prolungata. Una serie di semplici comportamenti e misure di prevenzione possono contribuire a ridurre notevolmente le conseguenze nocive delle ondate di calore. Si tratta di 10 semplici regole (pubblicate sul sito del Ministero della Salute) in grado di limitare l’esposizione alle alte temperature, facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione, ridurre i rischi nelle persone più fragili.