Firenze chiama Lucania Musica, cinema, teatro E il legame si rinnova

Musica, cinema, teatro e letteratura. La Settimana Lucana torna in riva all’Arno per la VII edizione consecutiva, con un cartellone ricco di appuntamenti per celebrare il legame artistico, sociale e antropologico tra due terre distanti, ma non lontane.

Sette giorni di concerti, spettacoli, eventi e performance dal centro alla periferia: l’inaugurazione è in piazza Santo Spirito, sabato 9 settembre alle 20, con i Lucania Power e Graziano Lamarra e “Io sono taranta tour 2023” accompagnati dai saluti istituzionali della presidente dell’Associazione culturale lucana a Firenze, Antonella Di Noia e un aperitivo a base di prodotti tipici.

Metafora di un viaggio senza tempo attraverso la cultura in tutte le sue forme, la kermesse promossa e organizzata dalla storica Associazione culturale Lucana a Firenze è ormai un appuntamento fisso dell’Estate Fiorentina che rende omaggio a storie e personaggi del passato e del presente che s’intrecciano e si fondono tra radici, percorsi, futuro e integrazione in un unico percorso culturale unito dal forte senso di appartenenza.

Domenica 10 alle 18 alla Limonaia di Villa Bardini (Costa S. Giorgio 2-4, ingresso libero e gratuito) "Cultura arbereshe nell’Italia meridionale", seminario a cura di Adriana Mastrangelo Adorno.

Altro seminario martedì 12 alla facoltà di Scienze archivistiche e biblioteconomiche (via Gino Capponi 9, Aula 13, ore 17,30, ingresso libero e gratuito) su Dalla Toscana alla Basilicata andata e ritorno. La famiglia Antinori e l’acquisizione del feudo di Brindisi della montagna, a cura di Annantonia Martorano.

Mercoledì 13 alle 17,30 nella Sala del Gonfalone di Palazzo Panciatichi in via Cavour 4 sarà presentato il libro "Dalla costituente allo Statuto regionale. Riflessioni sulla Basilicata del Secondo dopoguerra".

Ma non mancheranno appuntamenti di altro carattere come cene e apericene, concerti e spettacoli teatrali. Sempre mercoledì 13 ma alle 21,30 “Je bell ma non abball”, musica e ballate nel concerto di Mauro Vulpio a Ingresso libero e gratuito.

Si parlerà di cinema giovedì 14 alle 19 al Caffe letterario Le murate con "A tu per tu. Quarant’anni di cinema": il critico cinematografico Giovanni Bogani intervisterà l’attore e caratterista Antonio Petrocelli.

Immancabile anche l’appuntamento con il teatro: giovedì 14 alle 21,30 a Murate Mad c’è "Isabella vivrà", spettacolo teatrale di e con Erminio Truncellito (prenotazione obbligatoria*). Venrdì 15 al Teatro di Cestello, in piazza di Cestello, alle 21.15 va in scanea “La terra mi tiene” , omaggio in musica canto e poesia a Rocco Scotellaro, poeta e narratore neorealista, nato a Tricarico e morto precocemente nel 1953 a soli trent’anni, di e con Pietro Cirillo (prenotazione obbligatoria).

Gran finale a Palazzo Medici Riccardi, nella sala Carlo VIII (via Cavour 3) alle 17.30 premiazione eccellenze lucane VI Edizione (prenotazione obbligatoria) e alle 20,30 alla Loggia del Piazzale Michelangelo alle 20.30 appuntamento con "L’eccellenza lucana"; benvenuto a cura dei Mediterranean quartet e a seguire la cena tipica (prenotazione obbligatoria ).