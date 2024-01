Cento di questi don ‘Cuba’

Firenze, 19 gennaio 2024 – Un evento con la commemorazione ufficiale del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente emerito della Conferenza episcopale italiana e prete fiorentino, e la proiezione del docufilm ‘Valgo quanto amo’ per la regia di Lorenzo Bojola chiuderà le celebrazioni a Firenze per il centenario della nascita di don Danilo Cubattoli, noto a tutti come don Cuba. Il lungo calendario di iniziative è iniziato il 22 settembre del 2022 e arriva ora al suo evento finale, in programma domenica 21 gennaio, alle 16, al Teatro della Compagnia di Firenze. Tra i presenti, il presidente dell’Associazione don Cuba Franco Lucchesi, il cardinale arcivescovo Giuseppe Betori, il sindaco di Firenze Dario Nardella e il presidente della Regione Eugenio Giani. Don Cuba, si ricorda in una nota, appartiene a quella straordinaria stagione della Chiesa fiorentina segnata da figure quali, don Giulio Facibeni, don Lorenzo Milani, don Renzo Rossi, don Raffaele Bensi, tutti guidati dal cardinale arcivescovo Elia Dalla Costa. Fu proprio lui che comprese l’esuberanza del giovane don Danilo e lo autorizzò a svolgere la sua missione in mezzo alla gente più bisognosa, a partire dal suo rione di San Frediano, per poi proseguirla come cappellano delle carceri, prima alle Murate e dopo a Sollicciano.

La personalità di don Cuba ebbe modo di manifestarsi al di fuori di ogni schema, guidata solo da una grande Fede e da un immenso amore verso ogni essere umano, sentito veramente come fratello e meritevole di ogni riguardo e rispetto. La missione evangelica dell’amore verso il prossimo ha visto in don Cuba il modo più autentico di testimonianza. Per don Cuba non c’erano barriere, si trattasse di poveri diseredati o di ricchi o nobili, si trattasse di gente di chiesa o di delinquenti destinati al carcere: tutti erano meritevoli di attenzione, di una parola di conforto, di misericordia. Da questo spirito sono caratterizzate tutte le numerose attività che hanno tanto arricchito la sua vita. Da seminarista, complici fra gli altri don Milani, don Rossi, don Silvano Piovanelli, poi cardinale arcivescovo di Firenze, ha raccolto gli avanzi della tavola per calarli di nascosto in strada, con un panierino, ai ragazzi di San Frediano che in quegli anni di guerra soffrivano la fame vera.

Ha fatto della sua passione per il ciclismo e lo sport uno strumento di aggancio con i giovani, così da poter entrare nelle loro confidenze e cercare di dare loro quell’affetto e quelle esperienze che spesso le vicende della vita negavano loro.

Durante le celebrazioni per il centenario è stata curata la realizzazione di un volume che ha ripercorso il diario di viaggio in moto sul Kilimanjaro di don Cuba che sarà anche oggetto di un’edizione multimediale con le foto e le testimonianze di quell’impresa che verrà presentata a Palazzo Vecchio il 25 aprile prossimo, nel settantesimo anniversario della partenza per quel viaggio, al culmine del quale don Cuba avrebbe celebrato una messa per tutti i lavoratori del mondo in cima alla montagna africana, dopo aver reso omaggio alle migliaia di soldati italiani caduti in guerra nelle sabbie di Alamein e in altre zone del continente. Tra le iniziative anche la digitalizzazione dei documenti autografi trovati dopo la morte del sacerdote, avvenuta il 2 dicembre del 2006, che andranno a costituire il suo archivio, un convegno sull’impegno di don Cuba per il cinema e come cappellano delle carceri fiorentine, e la realizzazione di docufilm che raccontano episodi della sua vita.

È stato predisposto il materiale grafico per la pubblicazione di una graphic novel che racconta un episodio poco noto del giovane Danilo seminarista al momento del passaggio del fronte in Val d’Elsa, durante la seconda guerra mondiale. La pubblicazione uscirà nell’autunno del 2024 e sarà rivolta soprattutto ai ragazzi, potendosi avvalere del lavoro grafico di uno dei giovani artisti più promettenti.

E sono stati intestati a don Cuba due giardini pubblici ed una strada di San Frediano. L’Associazione proseguirà la sua attività anche oltre il centenario, dedicandosi soprattutto all’Archivio e alla catalogazione del materiale raccolto così da renderlo fruibile per successivi studi e valutazioni e soprattutto per fare in modo che la memoria di questo straordinario sacerdote e del suo messaggio di amore per il prossimo non vada perduta.