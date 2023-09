Firenze celebra Oriana Fallaci: Doppio evento in ricordo della giornalista In occasione dell'anniversario della morte di Oriana Fallaci, il 15 settembre al Cimitero Evangelico Agli Allori si terrà un evento con rappresentanti delle istituzioni. Ugo De Vita racconterà pagine dei capolavori della giornalista-scrittrice. In ottobre al Teatro Niccolini, Riccardo Nencini presenterà "Morirò in piedi".