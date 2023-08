"Firenze: Ceccardi e Cellai su periferie abbandonate e violenze"

Le rapine a minori tra Campo di Marte e Coverciano e la brutale aggressione a un 17enne con disagi in zona Rocca Tedalda, hanno indotto la europarlamentare Susanna Ceccardi (Lega) a parlare di ’atto di assoluta vigliaccheria, di periferie abbandonate e di fallimento delle politiche di integrazione, mai attuate. Sta emergendo una situazione di disagio giovanile e sociale sempre più grave, che sfocia in violenze e tentativi di farsi giustizia da sé". Le fa eco Jacopo Cellai, vicecapogruppo consigliare di FdI: "E’ emergenza e il Sindaco si fa sentire per dire no alle guardie giurate armate davanti ai luoghi della Cultura. Intanto l’ennesimo vile episodio di violenza della peggiore estate fiorentina che si ricordi". E poi: "Cos’è che non va bene al Sindaco? Che si tratti di vigilanza privata o che ci siano le armi davanti alla Cultura? Peccato, la videosorveglianza è utile ma spesso non basta per intervenire in tempo reale". Francesco Torselli, capogruppo FdI in Consiglio regionale e Diego Petrucci, consigliere regionale FdI e membro della Commissione Sanità affermano che "quanto avvenuto a Rovezzano evidenzia quanto sia difficile vivere in zone preda di soggetti che campano di espedienti. Situazione frutto dell’incuranza del centrosinistra, in particolare della Giunta Nardella". La dolorosa vicenda testimonia poi la necessità di istituire una figura che si occupi della tutela dei disabili. Da oltre due anni abbiamo proposto di istituire con una legge - avanzata da Petrucci - il Garante dei disabili".