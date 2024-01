Firenze, cantieri del tram. Ora il viale Matteotti: c’è il rischio imbuto. "Ma è l’ultimo sforzo"

Firenze, 18 gennaio 2024 – Il cantierone della tramvia Libertà-Bagno a Ripoli venerdì sera ’imbocca’ il viale Matteotti e si piazza così, armato di transenne, proprio lì nel mezzo – tra piazza della Libertà (in direzione Fortezza-Cure da un lato e il piazzale Donatello dall’altro), via Cavour, via La Marmora e via Fra’ Bartolommeo – in uno degli snodi storicamente più delicati della città.

Ci sarà un bel caos, almeno all’inizio e Palazzo Vecchio, con onestà, lo ammette da subito, ma l’assessore alla viabilità Stefano Giorgetti si sbilancia anche in quella che somiglia a una promessa: "Sarà l’ultimo cantiere davvero impattante per il traffico proprio perché verrà collocato in un punto dove insistono molte strade, poi, con l’avanzare dei lavori sarà tutto più semplice anche per gli automobilisti".

"Ai fiorentini dico: tenete duro". Una scelta comunicativa apprezzabile, quella del responsabile del traffico, che non si nasconde dietro un dito: d’altronde andare a togliere sede stradale dove le auto da sempre la richiedono come ossigeno non può essere, almeno sulla carta, un’operazione priva di grattacapi.

Perché di fatto spariranno di botto due corsie, al centro della carreggiata, una per senso di marcia. Il cantiere insisterà per un breve tratto di alcune decine di metri sufficienti però, potenzialmente, a creare l’effetto imbuto. "Almeno nei primi giorni – ammette Giorgetti – quando gli automobilisti dovranno orientarsi tra le due corsie restanti per senso di marcia, una delle quali verrà ricavata nel controviale dal quale verranno tolti anche alcuni posti auto". "Dalle 21 di venerdì 19 gennaio (domani ndr ) è in programma l’avvio di due nuovi cantieri per la realizzazione della sede tranviaria in viale Matteotti e via La Marmora – illustra una nota diffusa ieri da Palazzo Vecchio – e contestualmente sarà riaperta al transito via Cavour con circolazione a senso unico verso piazza San Marco fino a via Sant’Anna". Ma vediamo i dettagli dei cantieri.

Matteotti-Libertà : l’ultima cantierizzazione destinata ad avere un impatto importante sulla circolazione, avverte il Comune. I lavori interesseranno il viale nel tratto tra piazza della Libertà e via La Marmora-via Fra’ Bartolommeo occupando, come detto, una corsia per ogni senso di marcia, per l’esattezza quella interna.

Per i veicoli resteranno a disposizione due corsie per ogni direttrice: quelle centrali e quelle ricavate sui controviali (tra gli alberi e la pista ciclabile per intendersi) che saranno utilizzate per la circolazione. Il cantiere sul lato centro – spiegano ancora dal Comune – si estenderà anche in piazza della Libertà per consentire alcuni interventi su una cameretta interrata dell’acquedotto collocata al centro della carreggiata all’altezza di via Cavour. Quindi sulla direttrice proveniente da viale Lavagnini e diretta in viale Matteotti sarà istituito un restringimento di carreggiata con una corsia su entrambi i lati del cantiere e i veicoli saranno così già instradati per transitare sul nuovo assetto di viale Matteotti.

Con la chiusura di via La Marmora viene riaperto il primo tratto di via Cavour con la prosecuzione dei lavori sulla sede tranviaria e il marciapiede adiacente. La strada da viale Matteotti sarà a senso unico verso piazza San Marco fino all’incrocio via Sant’Anna-via Venezia; il tratto successivo resterà con l’attuale senso di marcia da piazza San Marco verso i viali. Per entrambi i flussi veicolari sarà in vigore l’obbligo di svolta su via Sant’Anna.