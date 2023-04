Firenze, i cantieri in città dal 17 aprile

Firenze, 15 aprile 2023 – Sono diversi i cantieri a Firenze che prenderanno il via dal 17 aprile. Inizieranno ad esempio i lavori di asfaltatura di via Santa Maria a Marignolle: l'intervento è articolato in fasi successive e interesserà l'intera strada con provvedimenti differenziati. Il primo cantiere a partire è quello dal numero civico 1 e via Piana. Fino al 20 aprile sarà chiuso il tratto da via Ugo Foscolo e via Piana. Percorso alternativo: via Piana-via di Bellosguardo-piazza San Francesco Paola-via Villani-viale Petrarca-via Foscolo-via Santa Maria a Marignolle. I provvedimenti delle ulteriori saranno comunicati successivamente.

Tra gli altri provvedimenti quello in via Panciatichi: il 17 aprile scatteranno la chiusura della corsia da piazza Mattei verso via Magellano (carreggiata numeri civici dispari) e un restringimento nel tratto tra il numero civico 58/A e via Panciatichi (carreggiata numeri civici pari). Itinerari alternativi: dalla rotatoria Barsanti-Cimento verso via Panciatichi-viale Morgagni da via Carlo Del Prete-via di Caciolle-via Magellano; alla rotatoria Carlo Del Prete-Caciolle per via Panciatichi-viale Morgagni da via di Caciolle-via Magellano; alla rotatoria Mattei per viale Morgagni da via Barsanti-via di Caciolle-via Magellano-via Panciatichi.

Lavori anche in via di San Bartolo a Cintoia: dal 17 aprile sarà in vigore un divieto di transito da via Simone Martini a via della Madonna di Pagano. Il termine previsto è il 28 aprile.