Firenze, 9 ottobre 2024 – Un autocaravan è andato distrutto in un incendio a Firenze alle 22:40 di martedì 8 ottobre. L’autocaravan era parcheggiato in via della Casella.

I vigili del fuoco sono intervenuti con due automezzi e hanno effettuato lo spegnimento dell’incendio. Non risultano persone coinvolte.