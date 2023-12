Firenze, autobus in panne blocca intera strada

Firenze, 28 dicembre 2023 – Disagi per il traffico a Firenze nella zona di via Curtatone per un bus di Autolinee Toscane che è andato in panne. Il mezzo si è completamente bloccato nei pressi di una rotatoria. A bloccarsi è stata in particolare via Il Prato.

L’autista ha chiamato l’officina mobile di Autolinee Toscane ma risolvere il guasto è stato impossibile e il pullman è stato trainato. A seguire le operazioni e a disciplinare il traffico sono intervenuti i vigili urbani.