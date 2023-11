Firenze, paura nella notte a Sant’Ambrogio: tre auto in fiamme

Firenze, 5 novembre 2023 -Tre auto a fuoco in via di Mezzo, nel quartiere di Sant'Ambrogio. Secondo quanto raccontato dai residenti nel pieno della notte qualcuno avrebbe dato fuoco ai veicoli. Le cause e la dinamica sono in corso di accertamento.

Sempre secondo le testimonianze, l'odore avrebbe raggiunto le finestre dei palazzi e quando qualcuno avrebbe provato ad affacciarsi avrebbe visto le fiamme. "È assurdo quanto accaduto - attacca Simone Scavullo, presidente del comitato Cittadini per Firenze -, le testimonianze di chi vive sono agghiaccianti. Un episodio che sarebbe potuto finire molto peggio".

Il fuoco ha divorato completamente due dei veicoli parcheggiati e danneggiato il terzo. La zona è stata transennata e messa in sicurezza.